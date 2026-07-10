舞台喜劇《辦公室劇后》論盡OL生存之道 劉雅麗聯同妹頭霞姐10月掀寫字樓惹笑亂象

由鄧智堅編劇及執導的舞台喜劇《辦公室劇后》，以貼地幽默方式呈現OL的職場生存亂象。今次邀得舞台劇后劉雅麗、演藝學院高材生梁嘉琪、HOY一姐盧頌恩（妹頭）、香城一姐張錦霞（阿霞），以及搞笑能手張翼東、蘇育輝，一同打造全新喜劇《辦公室劇后》。作品以共鳴化為笑聲、以淚水化為幽默，將於今年10月23至25日、27至31日，晚上8時假香港藝術中心壽臣劇院開心上演共八場。門票將於7月13日正午12時起於KLOOK售票平台公開發售。

導演兼編劇鄧智堅表示，故事表面描寫辦公室現象，其實是每位女主角的內心小劇場。他說：「無論返工定係生活，用劇場去呈現內心嘅小劇場，係最切合主題、亦最好玩嘅地方。今次所有演員都好有幽默感。」劉雅麗在劇中飾演勁mean高層主管，正是導演口中的「老屎忽」，她笑言：「角色有啲似我，鱷魚頭、老襯底，平時啲人睇我個樣以為我好惡。今次同呢班人合作好新鮮，我最大挑戰係我好少做喜劇，今次係輕喜劇，希望俾大家見到我另一面。」