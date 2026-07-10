唔妥你還是愛你｜蝦頭瘦身廿多磅 相隔26年再與Gary哥哥演出

楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥）共同創作，由盧俊豪執導的全新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》，於今天（7月10日）起在香港藝術中心壽臣劇院上演13場演出。《唔妥你還是愛你》結合戲劇與音樂，以「追、求、定、結、離」為故事軸線，唱盡男女之間的愛恨糾結，帶領觀眾一同拆解愛情求生攻略。今晚（10日）開演前，一眾台前幕後齊集，為順利演出進行拜神儀式。

《唔妥你還是愛你》一眾台前幕後齊集，為順利演出進行拜神儀式。

相隔26年再合體演出

蝦頭與Gary哥哥在開騷前表示心情興奮又緊張，蝦頭說：「我哋上次一齊演出是2000年，相隔26年再一齊表演，好珍惜今次一齊演出，我覺得好有福氣，希望可以分享喜悅俾大家。」劇中有二人扮鬼馬，展現驚喜演技，當中Speed dating部份，玩盡香港廣東歌歌詞。

Gary哥哥表示：「今次演出係一項挑戰，因為要喺短時間換衫、換角色。」蝦頭笑言：「我要變聲、轉聲，經過今次發現，我原來自己都有溫柔嘅一面，呈現自己都嚇自己一驚。」Gary則表示蝦頭有一面，令他感到十分窩心。