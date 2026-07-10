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娛樂
出版：2026-Jul-10 19:15
更新：2026-Jul-10 19:15

Sammi演唱會變答謝會 後台士氣高漲切燒豬自稱「硬件Mi」

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ENT

Sammi雖然由演唱會變「答謝會」，但台前幕後都士氣高漲。

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Sammi鄭秀文原定今日起至12日在啟德主場館舉行三場演唱會，奈何開騷前因為舞台燈光及音響工程的「架子彎了」，未能通過政府審批，即使緊急補訂物料亦無法趕及演出前完成。最後Sammi及其團隊出於安全考量宣布延期，並在原地舉行1.5小時的「答謝會」。至於門外的紀念品、應援區都會照常營業。傍晚6時半左右，紀念品店舖大排長龍，應援區一樣人頭湧湧，大家都保持秩序。

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忙到冇食晚餐

至於Sammi則在開騷前一晚上載彩排完畢後返家的影片，見到她一面倦容，並透露為了全新rundown忙了一整天，又要準備及開會忙到夜晚11時也未食晚餐，並再次多謝三場的歌迷包容，直言「Mi和團隊每位成員, 台前幕後, 儘做。」她亦轉載了今日(10日)下午在後台切燒豬拜神的影片，一眾工作人員都士氣高漲，Sammi亦都手舞足蹈，她亦拿起一件豬皮放入口，表現興奮。

不放棄，總有出路

今日中午她上載多張彩排花絮，留言說︰「由演唱會變成答謝會，所有過程轉折決定都在電光火石之間，不能拖亦不容許拖，更不可沉溺負面情緒。這一課，非常突然，但讓我更看清自己如何面對和處理事情, 也讓我和團隊公司更每步一致，上下一心，希望短短三數天，在僅有的時間和資源（軟件），『硬件Mi』亦能交出最好的功課。因為觀眾歌迷粉絲的好和愛和十卜，值得我們為答謝會奮戰, 做到最好。如果你們也正值遇上人生的糟糕事，看看Mi， 只要先不放棄，總有出路的。昨晚綵排時，Mi深深感受到的，不止有條路，而路上————是有光。#Mi會非常珍惜這三晚#mi會儘最大努力答謝大家#感謝天父」

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