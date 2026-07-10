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娛樂
出版：2026-Jul-10 20:00
更新：2026-Jul-10 20:00

ERROR新歌搵謝安琪助陣 張繼聰因為一個原因要監場

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謝安琪與ERROR合作好開心。

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ERROR與周耀輝老師的緣份深厚，繼當年的神作《我們不碎》後，這次《我們不分》再度回歸最真摯的情感主題，新歌更在何秉舜的編曲相輔相成下，營造出與《愛情值日生》相映成趣的感覺。談及歌曲的靈感核心，ERROR成員表示這是一首顛覆傳統愛情觀的作品，話：「呢首歌嘅歌詞由周耀輝老師操刀，寫得非常一詞兩義。我哋想探討嘅係『不婚』，不結婚並不代表啲咩。因為真正嘅情感承諾，係無論你有冇嗰張結婚證書，兩個人都唔會分開，最終都會成為一體。」

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COVER

《我們不分》探討真正的情感承諾，不只是靠一張婚書。

這次合唱版最大亮點，莫過於請來Kay親自獻聲並出演女主角。阿Kay笑言自己一直很喜歡ERROR 四子，彼此相處就像媽媽看著兒子一樣親切。為了配合歌曲意境，這次 MV特別打造了一個極具淚點的窩心故事。劇情講述一對老夫老妻步入老年階段，老婆婆不幸患上健忘症，逐漸失去了兩人珍貴的回憶。阿Kay MV中飾演老婆婆的「年輕版」，在回憶的世界中摸索著自己失去的記憶；而 ERROR 四子則使出渾身解數，同時飾演女主角眼中老公的「四種分身型態」，四子笑稱：「我哋這次有少少人格分裂，四個人分成四格，等老婆憑住呢啲依稀嘅記憶，一步步搵返屬於佢哋嘅婚姻點滴。」

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Kay 的現身不僅令ERROR興奮不已，拍攝當日更迎來了神秘「不速之客」阿Kay的老公張繼聰親自前來探班！ERROR爆笑透露：「上次同Kay合作已經好甜蜜，阿聰頭先都同我哋講，上次你哋同老婆已經好卿卿我我，今次直接娶咗我老婆！」 ERROR四子直言張繼聰覺得他們很奇怪，所以要來探班，最主要是來死守監場看著老婆！

雖然有正牌老公在場，但拍攝現場依然充滿粉紅泡泡。阿Kay更在現場公開點名激讚阿Dee（何啟華）：「我覺得今次合作同佢哋更加親密，更覺得阿Dee今日特別有魅力！唔知點解。」 亦隨即被兄弟取笑，三十年來就只有今天！只有今天！獲得女神破天荒加冕的阿Dee 隨即大樂，高呼：「夠喇！我已經賺咗，唔使再多，曾經擁有就得㗎喇！」

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