基斯杜化路蘭首部長片電影 《跟蹤》香港大銀幕首度上映

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）首部長片電影《跟蹤》（FOLLOWING），是套以黑白犯罪懸疑風格打造的經典作品，該片首度於香港正式上映，適逢導演新作《奧德賽》（The Odyssey）於7月16日上映，《跟蹤》讓影迷可在大銀幕上同步回望導演敘事風格的起點，延續路蘭熱潮。
是次上映以「基斯杜化路蘭原點」為主題，用一套短小精悍但密度極高的作品，帶觀眾回到導演最初的創作火花，你將在《跟蹤》中看見日後《凶心人》（Memento）、《潛行凶間》（Inception）等代表作中常見的標誌性非線性敘事與層層反轉，其實早已在其首部長片《跟蹤》中開始成形。
69分鐘局中局
《跟蹤》是基斯杜化路蘭導演早期自編自導的長片處女作，被影迷視為其「迷局敘事」風格的起點之一。全片僅69分鐘，卻以非線性結構、層層反轉與身份迷局。故事由街頭跟蹤的微小好奇心出發，逐步引人深入一場「局中局」的心理遊戲；觀眾跟隨主角一步步越陷越深，同時亦被導演的剪接與敘事安排牽引，於碎片化時間線中自行拼湊真相。黑白影像營造冷冽緊迫的都市陰影，把「偷窺／跟蹤」轉化為獨特視角；大銀幕上光暗與節奏更顯沉浸，每次線索浮現都更具衝擊。《跟蹤》正是想一次過體驗「螳螂捕蟬、黃雀在後」計中計魅力的入場之選。
海外影評亦早已留意到基斯杜化路蘭導演在首部長片中「幾乎已完全成形」的敘事手勢。英國《The Guardian》形容本片是一套「精煉狠勁」的70分鐘作品，短小俐落、毫不拖泥帶水，卻把懸疑與反轉一路推到盡。早在首映年代，《Los Angeles Times》資深影評人Kevin Thomas亦將《跟蹤》稱為「節奏緊湊、構思巧妙的新黑色電影」，並指出基斯杜化路蘭能把那股不安與狠勁持續攪動，幾乎全片不曾減弱。因此《跟蹤》是大銀幕上可親身見證導演如何用結構、剪接與反轉，把觀眾一步步帶入迷局的最佳入門課。
回望創作原點
基斯杜化路蘭導演一向以大銀幕規格打造電影體驗聞名，對影像質感、聲畫節奏與敘事結構均有近乎完美的要求；其作品屢次以IMAX技術呈現震撼觀感，並以非線性敘事與精密設局成為當代影迷必看導演之一。是次上映的《跟蹤》雖非IMAX版本，卻正正讓觀眾回到基斯杜化路蘭創作原點：以更純粹的影像與剪接，見證其早期已能以「結構」與「節奏」牢牢牽引觀眾。