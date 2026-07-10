基斯杜化路蘭首部長片電影 《跟蹤》香港大銀幕首度上映

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）首部長片電影《跟蹤》（FOLLOWING），是套以黑白犯罪懸疑風格打造的經典作品，該片首度於香港正式上映，適逢導演新作《奧德賽》（The Odyssey）於7月16日上映，《跟蹤》讓影迷可在大銀幕上同步回望導演敘事風格的起點，延續路蘭熱潮。

是次上映以「基斯杜化路蘭原點」為主題，用一套短小精悍但密度極高的作品，帶觀眾回到導演最初的創作火花，你將在《跟蹤》中看見日後《凶心人》（Memento）、《潛行凶間》（Inception）等代表作中常見的標誌性非線性敘事與層層反轉，其實早已在其首部長片《跟蹤》中開始成形。