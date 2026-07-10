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娛樂
出版：2026-Jul-10 20:42
更新：2026-Jul-10 20:42

Sammi 答謝會｜劉德華做嘉賓跟鄭秀文繞場一周 十字架舞台向fans鞠躬致謝

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ENT

Sammi演唱會變答謝會，一樣好氣氛。

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Sammi鄭秀文一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》因舞台燈光及音響工程的「架子彎了」未能通過政府審批，即使緊急補訂物料亦無法趕及演出前完成。最後Sammi及其團隊出於安全考量宣布延期，並在原地舉行1.5小時的「答謝會」。

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《叮噹》揭開序幕

演唱會開始前，羅淑佩、陳茂波兩位政府高官在VIP座現身，羅淑佩一臉嚴肅跟林建岳交談。Sammi與一眾dancers於晚上740分以《叮噹》一曲為答謝會揭開序幕。Sammi身穿白色背心配牛仔褲出場，而dancers就以全白裝束上台一齊跳唱。舞台上有3個大屏幕，而頂上的射燈亦如常運作，燈光比較集中在靠台的位置。主場館的天花就有6個大電視，讓兩邊山頂的觀眾不用打側條頸睇騷。

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場館上方有一排電視播著舞台上畫面，山頂觀眾都可以不用側住條頸。(娛樂組攝)

數度多謝入場觀眾

其後Sammi走到十字舞台跳唱《Chotto等等》，全場high爆。Sammi走到舞台最前的位置表示知道大家可能會有失望，但應承大家絕不會hea做，「睇完包你開開心心，心滿意足，覺得呢張飛係賺咗再賺咗！」她又指知道很多人為了這次「答謝會」經歷很多心力，有些人還要買機票、酒店，「我好多謝今晚明知係答謝會，唔係演唱會都嚟嘅你哋，Sammi同我嘅團隊、公司都衷心多謝大家。我哋會用最有限資源嘅製作，做一個令大家滿意、開心答謝會。舞台再大，都大唔過今晚入場觀眾嘅愛同包容，多謝你哋！」

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劉德華任嘉賓

Sammi坦言是第一次踏足啟德主場館，並著全場fans大叫她的名字，期間她見到有日本的fans在台下，更走到台邊跟他們打招呼。之後她唱出《默契》，並向四方八面的觀眾揮手及鞠躬。雖然Sammi只是表演1.5小時，但答謝會依然有嘉賓亮相，頭場便請來合作無間的劉德華，Sammi與他坐上一架黃色的人力車繞場一周邊唱《倒轉地球》、《衝動點唱》，可說是把原先的演唱會變成超精華。

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