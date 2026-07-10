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娛樂
出版：2026-Jul-10 22:04
更新：2026-Jul-10 22:04

Sammi答謝會｜唱近2小時廿首歌換足4套衫 變大型Cantopop現場(附完整歌單)

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ENT

Sammi換足4套衫。

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Sammi鄭秀文一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》因舞台燈光及音響工程的「架子彎了」未能通過政府審批，最後改為原地舉行1.5小時的「答謝會」。首場答謝會請來劉德華做嘉賓，演出期間播出她與黃子華在《夜王》的片段，未知是否預告第二場的答謝會嘉賓是黃子華。

首場答謝會於晚上920分結束，唱近2小時，合共20首歌。Sammi亦比足誠意，換了4套衫上台，她以deep V白色背心唱完《叮噹》、《Chotto等等》及《默契》之後，便換上一條紅色的長裙即場演繹新歌《隕石與地球》、《缺席》等等。早前Hebe田馥甄在台灣金曲獎表演重新演繹Sammi的《缺席》，當時Sammi曾表示已多年沒有唱這首歌，沒想到她會在今次答謝會親自演繹。

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接著舞台搖身變打碟現場，Sammi也換上一件白色背心與一眾dancer跳唱由《煞科》、《獨家試唱》、《螢光粉紅》、《星秀傳說》組成的dance medley，主場館變成大型Cantopop現場。其後Sammi在請出Shimica一齊合唱《信者得愛》。Sammi最後換上了一件超大裙擺，上面有玫瑰花圖案的白色裙唱出《終身美麗》作結。

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Sammi清唱尾段的《終身美麗》。

【Sammi答謝會頭場歌單】

1. 叮噹

2. Chotto等等

3. 默契

4. 醫生與我

5. 嘉賓：劉德華《倒轉地球》

6. 衝動點唱

7. 隕石與地球

8. 缺席

9. Let Go

10. 我們都是這樣長大的

11. Dance Medley：煞科/獨家試唱/螢光粉紅/星秀傳說

12. 信者得愛

13. 上帝早已預備

14. 不要驚動愛情

15. 如果我們不再見

16. 終生美麗

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