MYNT唔係玩玩下同VIVA+Honey Punch較量 仲會現身動漫節

「魔音女團」的倪嘉雯、倪樂琳、宋宛穎、莊子璇、盧映彤及喬美莎組成的正式出道，並改名為「MYNT」，更諗好自我介紹句「From Zero to One，我哋係『MYNT』！」她們將於明天在《明愛暖萬心》與VIVA、Honey Punch一齊表演。正當大家以為無綫玩玩下，只視MYNT為期間限定女團，原來她們已經稍稍進駐月底舉行的動漫節，擔任表現嘉賓，同時她們的出道作《Turn My Magic On》更正式在KKBOX上架。

盼MYNT開騷 日前倪嘉雯、宋宛穎、莊子璇、盧映彤及喬美莎出席宣傳記招時，倪樂琳因病缺席，她們透露對方可能要拍劇、女團兩邊要兼顧，過勞病倒。染回黑髮的倪嘉雯笑謂金髮look只是期間限定，不知何時會再染，她亦透露自己即將會入劇組。談到她們早前在《三生有幸》擔任表演嘉賓，盧映彤坦言開初好緊張，但上到台之後非常享受，亦希望MYNT未來可以舉行演唱會。倪嘉雯笑謂當時當作台下的fans全都是為了MYNT，很享受整個演出，亦感受到舞台的魅力。莊子璇表示認同，當日明白熱愛舞台的感覺，自己亦很開心可以為自己的團隊擔任形象設計，而且獲得不錯好評。

推寫真 宋宛穎又提到喬美莎因為簽證問題，未能與她們同台演出，六人演出變5人，歌詞、舞步要重新編排，有很多改變要即場執生，但相信之後會愈做愈好。喬美莎透露自己雖然無法上台，但自己也有到場支持，並指覺得隊友在台上閃閃發光。問到會否出寫真，宋宛穎表示收到風會出相集，問到會否大派福利以泳裝示人，眾人立即耍手擰頭，宋宛穎、莊子璇並指港姐三點式已經是可一不可再，就算要穿泳衣，也會揀潛水衣級別。