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娛樂
出版：2026-Jul-11 09:00
更新：2026-Jul-11 09:00

903 GO GOLD GOAL足球賽定9月舉行 YT周殷廷率「歌星City」大戰DJ隊

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01 《903 AllStar 足球賽》(2024年)

YT周殷廷、胡子彤、洪嘉豪、柳應廷、陳家樂、陳健安均有參與2024年的《903 AllStar 足球賽》。

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足球狂熱正直捲全城！叱咤903主辦《903 GO GOLD GOAL足球賽》，將於95(星期六)下午4時舉行。今場五人足球賽誠邀港隊專業足球員強勢助陣，由叱咤903 DJ組成的「903 United」，熱鬥歌手及藝人組成的「歌星City」。兩隊將於足球場上展開連場激鬥，加上超強陣容蓄勢待發，全城將一同見證足球娛樂盛事。

01 叱咤903主辦《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》

叱咤903主辦《903 GO GOLD GOAL足球賽》，將於9月5日下午4時舉行。

不乏女將陣容

903已率先公布「歌星City」的球員名單，陣容集結多位熱愛足球的歌手及藝人，包括YT周殷廷、表妹Mona、林暐竣、胡子彤、洪嘉豪、柳應廷、郭思、連家穎、陳家樂、陳健安、黃明德、曾傲棐、黎展峯、樂琳、Chloe SoKylie C.LockerROVERTELLER。陣中不少主力隊員均曾參與叱咤903主辦的《903 AllStar足球賽》(2024)及《903發賀歲波》(2025)，更交出亮眼成績，實力不容忽視。由籃球運動員轉戰足球場的周殷廷，上次在比數落後之際為歌星隊踢入關鍵一球；胡子彤防守滴水不漏，穩健腳法令對手難以突破，成為隊伍後防核心；足球狂熱份子洪嘉豪踢入致勝一球，為歌星隊奪得勝利；MIRROR成員柳應廷上演帽子戲法，被專業評述Keyman大讚腳法好，是名符其實的「風之子」。

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此外，兩位前港隊代表的傳奇足球員丘建威及鄭兆聰分別擔任「903 United」及「歌星City」的教練兼領隊，帶領兩隊隊員進行嚴格特訓，全員加操備戰，務求以最佳狀態迎接95日五人足球賽。

06 《903發 賀歲波》(2025年) 洪嘉豪 07 《903發 賀歲波》(2025年) 洪嘉豪 2 08 《903發 賀歲波》(2025年) 柳應廷 09 《903發 賀歲波》(2025年) 柳應廷 2 05 《903 AllStar 足球賽》(2024年) 胡子彤 2 04 《903發 賀歲波》(2025年) 胡子彤 02 《903發 賀歲波》(2025年) 周殷廷 03 《903 AllStar 足球賽》(2024年) 周殷廷 2 13 《903 AllStar 足球賽》(2024年) 黎展峯

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