903 GO GOLD GOAL足球賽定9月舉行 YT周殷廷率「歌星City」大戰DJ隊

足球狂熱正直捲全城！叱咤903主辦《903 GO GOLD GOAL足球賽》，將於9月5日(星期六)下午4時舉行。今場五人足球賽誠邀港隊專業足球員強勢助陣，由叱咤903 DJ組成的「903 United」，熱鬥歌手及藝人組成的「歌星City」。兩隊將於足球場上展開連場激鬥，加上超強陣容蓄勢待發，全城將一同見證足球娛樂盛事。

不乏女將陣容

903已率先公布「歌星City」的球員名單，陣容集結多位熱愛足球的歌手及藝人，包括YT周殷廷、表妹Mona、林暐竣、胡子彤、洪嘉豪、柳應廷、郭思、連家穎、陳家樂、陳健安、黃明德、曾傲棐、黎展峯、樂琳、Chloe So、Kylie C.、Locker、ROVER及TELLER。陣中不少主力隊員均曾參與叱咤903主辦的《903 AllStar足球賽》(2024年)及《903發賀歲波》(2025年)，更交出亮眼成績，實力不容忽視。由籃球運動員轉戰足球場的周殷廷，上次在比數落後之際為歌星隊踢入關鍵一球；胡子彤防守滴水不漏，穩健腳法令對手難以突破，成為隊伍後防核心；足球狂熱份子洪嘉豪踢入致勝一球，為歌星隊奪得勝利；MIRROR成員柳應廷上演帽子戲法，被專業評述Keyman大讚腳法好，是名符其實的「風之子」。