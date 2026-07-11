MC演唱會｜4年前紅館合照曝光 Chantel姚焯菲摵甩稚氣再與張天賦同框

MC與Chantel 在4年前一個慈善騷結緣。

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》第三場紅館演出，由姚焯菲的驚喜同台，合唱四年前作品《誰能避開戀愛這事情》。第一次踏上紅館四面舞台的Chantel，年僅19歲卻未有腳震，淡定演出讓人驚艷。合唱完畢，MC大爆兩人第一次見面也是在紅館。當時他正在後台房內低頭玩手機，突然有人衝進來通報：「喂，MC呀，Chantel想入嚟影相呀！」他二話不說，即刻扔開手機，隨手在枱面拎起一本書裝模作樣，然後若無其事地說：「影相？可以呀！」全程極速變臉，由「機不離手」秒變「文青看書」，場面尷尬又惹笑。Chantel聽罷即笑稱：「我唔係好記得呢一幕，但係我仲有keep張相㗎！」



Chantel在社交平台上載當年的照片，更透露當年合唱的細節。相中見到當時15歲的Chantel一臉稚氣，現在愈大愈有女人味。Chantel留言道：「4年前我收到一首合唱demo，當時公司話男歌手未決定邊個，叫我去左試key先。我記得同舒老闆一邊錄我一邊同佢講 『男仔key好高喎，邊個會唱到？』 舒老闆仲話『唔洗擔心，我哋會搵到啱嘅人。』試完key，我一開門就見到好多部鏡頭同埋MC係我面前。當時我好驚訝反應唔切(因為自己被經理人團隊+舒老闆欺騙)但係亦都真心好驚喜，如果我地當日冇係紅館後台影相，應該就未必有呢隻歌。可以帶呢首歌翻黎我地第一次認識嘅地方，感覺好神奇 再次多謝 @warnermusichk（華納） 同 @mcheung1201（張天賦） 嘅邀請。第一次企上紅館四面台係有啲緊張，所以感謝尋晚（9日）觀眾嘅支持和包容！」

由於MC連續兩晚也是請華納同門歌手擔任嘉賓，Chantel是無綫旗下歌手，對觀眾來說是意想不到，不少入場觀眾事後在網上表示首次聽Chantel唱歌，大讚她唱得不錯，唱功穩健。當晚在觀眾席有男觀眾對Chantel出場甚為不滿於是破口大罵，事後不少網民批評對方的行為無品，拉低了觀眾的質素。有網民留言說：「雖然我對Chantel無咩感覺，但無可否認佢唱歌係好聽，4年後終於同台合唱係好難得！」