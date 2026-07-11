Sammi答謝會｜鄭秀文揭9分鐘Dance Medley係真實個唱部份 特別感謝劉德華

Sammi鄭秀文一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》因舞台燈光及音響工程的「架子彎了」未能通過政府審批，即使緊急補訂物料亦無法趕及演出前完成。最後Sammi及其團隊出於安全考量宣布延期，並在原地舉行長近2小時的「答謝會」。
Sammi其後上載影片分享感受，除了再次多謝fans的包容及支持外，她透露快歌的部份是原裝演唱會的內容，坦言整個rundown都是為今次答謝會重新設計，唯獨快歌的部份無法在短時間更改，所以只好提早「劇透」俾大家看。
Sammi說：「好希望今晚入場嘅觀眾可以感受到我同團隊、公司喺呢件事上面嘅誠意，唔係一個交代咁簡單，而係一份誠意、一份答謝。一個答謝會，我覺得係要帶住一個感激、感謝、感恩嘅心去多謝觀眾對你嘅包容，無觀眾嘅包容同愛去繼續支持，呢幾晚嘅答謝會都唔會做得成。」她坦言很開心見到全場滿座，感謝海外專程飛回來的觀眾。
她續說：「希望團隊為大家準備嘅答謝會，令到大家睇得開心同埋滿足，雖然都未睇到正式嘅演唱會，都可以感受到演唱會一啲氣氛、同埋內容。唉，唔係超人！成個rundown最後嗰part快歌9分幾，實在冇辦法、冇辦法再揼一個新嘅rundown。時間好短，又要排過晒啲嘢，始終有40個dancers，要排過晒，再排嗰個新嘅Medley係好麻煩，絞盡腦汁、頭髮都甩，唯有嗰一part就係真實演唱會嗰部份，算係俾大家先睹為快，少少劇透，其他嗰啲就盡量唔劇透啦！希望入場嘅觀眾開心滿意，歡迎大家留言，我會睇你哋啲留言。我好重視呢次嘅答謝會、呢次觀眾嘅感受，好重視歌迷喜唔喜，盡量睇晒大家嘅留言！」最後她說：「多謝華仔，多謝你！在心中！多謝你！」