Sammi答謝會｜鄭秀文揭9分鐘Dance Medley係真實個唱部份 特別感謝劉德華

Sammi鄭秀文一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》因舞台燈光及音響工程的「架子彎了」未能通過政府審批，即使緊急補訂物料亦無法趕及演出前完成。最後Sammi及其團隊出於安全考量宣布延期，並在原地舉行長近2小時的「答謝會」。

Sammi其後上載影片分享感受，除了再次多謝fans的包容及支持外，她透露快歌的部份是原裝演唱會的內容，坦言整個rundown都是為今次答謝會重新設計，唯獨快歌的部份無法在短時間更改，所以只好提早「劇透」俾大家看。