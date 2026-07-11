24 道採樣。耆談｜張頴康扮劉家豪「超」似 杜小喬展現梅小青氣場

由唐世煌先生傾力出品，胡鴻鈞、朱晨麗、杜小喬、張頴康、張達倫、張松枝、胡諾言、程可為、黎燕珊等傾力演出的視頻節目《24 道採樣。耆談》，已在各網上平台播得如火如荼，節目由逾廿位演員演繹24位來自不同界別，為香港與國家作出巨大貢獻的嘉賓，透過他們的勵志故事，鼓勵年輕一代傳承中華民族優秀精神。即將播映金牌監製夫婦劉家豪與梅小青的故事，二人曾打造不少膾炙人口的高收視劇集，難怪張頴康與杜小喬粉墨登場飾演二人時，大叫很大壓力。

拍過無數角色的張頴康，不諱言演家豪哥有一定壓力：「因為之前演繹嘅角色都係虛構人物，今次係實實在在嘅家豪哥，所以會擔心演得唔好。但我算好幸運，因為我認識家豪哥好多年，佢係一個認真工作嘅人，冇乜點講笑，不過家豪哥退休後，我哋反而變成好友，除咗公事，生活層面上亦有好多交流，對對方了解加深咗。」談到拍攝前有甚麼準備，張頴康坦言演繹家豪哥甚有難度，造型上會配戴眼鏡，盡力還原對方外貌。

鼓勵演員 成就表現 張頴康感恩家豪哥多年來的鼓勵，使他在演技上愈來愈有信心：「多年來同家豪哥合作，佢會畀我好多鼓勵。直至最後一次合作劇集《逆天奇案2》，劇入面我個角色好難演，好彩聽取佢意見同鼓勵後，啟發咗我一個獨特嘅演繹方法。」問到張頴康會否詢問家豪哥今次演「劉家豪」的感受？ 張頴康笑言不敢問對方意見：「盡咗能力，如果家豪哥冇同我講演得唔似，相信已代表我演到佢嘅神粹！」 至於杜小喬在視頻《24 道採樣。耆談》中飾演同為金牌監製的梅小青，杜小喬認為最大挑戰之一是「分寸」，她說：「因為小青姐係一位真實存在、而且大家都熟悉嘅監製，我想展現佢嘅氣場、判斷力同溫度。例如佢對家人流露嘅溫婉，對演員和同事時展現嘅認真。雖然一定有壓力，但亦係一種榮幸。」

翻看訪問 重塑細節 為求完美還原小青姐的神韻，杜小喬做足功課：「我會重溫小青姐過往訪問片段，觀察說話節奏、用字、眼神交流，我留意到小青姐言談之間會發出一個很可愛嘅笑聲。另外，我要多謝Leo導演，佢幫助我喺拍攝期間更理解小青姐嘅思維模式——演員要認真對待劇本，以及同演員溝通時唔會發惡，用心交流。我認為真正嘅相似不只是外表，而是內在邏輯。」 杜小喬又自爆最喜歡梅小青監製的劇集是《公主嫁到》：「即使係古裝劇，亦很生動活潑、有笑有喊。此外，每一位演員都暗藏許多細節，角色分明，裝扮和布景都很華麗。」杜小喬笑言很希望有朝一日能跟小青姐合作。