MC張天賦演唱會｜洪嘉豪爆兄弟「慌」住開騷 賦豪CP合體跳唱掀高潮

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》昨晚(10日)迎來第四場演出，請來洪嘉豪(Kaho)擔任嘉賓，賦豪合體跳唱《二損一》掀全場高潮，兩人從首次合作的《Frenemy》演唱會說起，由震住腳同踏九展舞台到各自在紅館開個唱，Kaho更大爆MC「慌」住開騷，兩人在台上互串互撐，爆笑又溫馨，難怪有傳黃牛飛被炒至$9800一張，足見「賦豪CP」的魅力。

互串互撐 被經理人擺上枱

賦豪合體跳唱後，MC坦言唱到第四場，聲帶開始有少許攰，但一定會繼續落力唱下去。此時Kaho大爆MC在頭場開騷前，晨早7點半突然傳訊息給他，只得一個字：「慌」。他笑言：「MC哥今時今日……哈哈。」引來全場笑聲。MC隨即解釋，這是二人在《Frenemy》演唱會時期養成的習慣——上台前攬住一齊驚，互相提醒時間，彼此打氣。

Kaho自言是今次演唱會唯一「要主角陪跳」的嘉賓，又笑指從《Frenemy》演唱會才開始跳唱，但MC早在《全民造星》時期已開始跳唱，接著Kaho突然哼唱《造星》主題曲《前傳》，MC接力跳兩步，上演賦豪接力版《前傳》，相常搞笑。Kaho更爆料指，在排舞室綵排時，就連熟稔的Dancer都好奇問：「點解豪哥咁有興致做嘉賓都要跳舞？」他當下即時指向MC，稱是對方要求，豈料最後發現二人被經理人May姐「擺上枱」，一唱一和反將從中作梗的May姐放上台，充滿默契。鬧笑過後，Kaho感性表示，很開心在圈中認識到MC這位戰友，這些年來經歷了很多，今日的《Frenemy》已成為一段美好回憶。