容祖兒新廣告大玩AI元素 為追捕陳國邦咩look都有

樂壇天后容祖兒 (Joey) 近日為百老滙拍攝全新夏日廣告。今次廣告以「夏日驚喜報到」為主題，聯同好戲之王陳國邦攜手現身，帶領觀眾進入個充滿驚喜與彩蛋細節的「多重宇宙」！廣告中，Joey 為了「追捕」陳國邦，化身極具玩味風格的角色，橫跨多個時空與時代，務求在炎炎夏日為大家送上連環驚喜。

在今次的廣告拍攝中，Joey 突破自我挑戰多個邵氏電影風格的造型與場景。她先在武俠電影風格的茫茫雪地上飾演冷酷古裝俠客；隨即又化身特攝電影中，在城市廢墟裏操控巨大機械人的駕駛員；轉眼間，又置身於槍林彈雨的警匪片現場招募隊員。最後，Joey 穿越到充滿陽光氣息的泰國沙灘，終於成功「捕捉」到「泰國人」陳國邦大合照！