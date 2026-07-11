容祖兒新廣告大玩AI元素 為追捕陳國邦咩look都有

樂壇天后容祖兒 (Joey) 近日為百老滙拍攝全新夏日廣告。今次廣告以「夏日驚喜報到」為主題，聯同好戲之王陳國邦攜手現身，帶領觀眾進入個充滿驚喜與彩蛋細節的「多重宇宙」！廣告中，Joey 為了「追捕」陳國邦，化身極具玩味風格的角色，橫跨多個時空與時代，務求在炎炎夏日為大家送上連環驚喜。
在今次的廣告拍攝中，Joey 突破自我挑戰多個邵氏電影風格的造型與場景。她先在武俠電影風格的茫茫雪地上飾演冷酷古裝俠客；隨即又化身特攝電影中，在城市廢墟裏操控巨大機械人的駕駛員；轉眼間，又置身於槍林彈雨的警匪片現場招募隊員。最後，Joey 穿越到充滿陽光氣息的泰國沙灘，終於成功「捕捉」到「泰國人」陳國邦大合照！
值得提的是，廣告中所有震撼的時空場景與精緻造型，均是透過 AI（人工智能）技術結合現場拍攝後製而成。面對大面積的綠幕拍攝，Joey 展現出超凡的專業實力，憑藉豐富的想像力與表現力，輕鬆達到導演的要求。拍攝當日，Joey 和陳國邦有不少同框鏡頭。兩位碰面即默契十足，現場笑聲不斷。在拍攝沙灘場景時，阿邦更即興充當導師，當場教導 Joey 講泰文。而 Joey 對今次 AI生成景與造型都表示驚喜與待，笑言科技進步可嘗試不同意想不到的角色，令拍攝更好玩更期待！