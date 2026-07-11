洪助昇MV初嘗古裝造型 代亡父訴心聲首次寫歌贈母

洪助昇（Aiden）日前推出全新歌曲《一億歲後》，新歌對他來說別具意義，這不單止是他入行以來第一首自己作曲的作品，更是他代今年年頭離世的爸爸，寫給媽媽的一首情歌，將父親最後的心聲用旋律記錄下來。MV由Aiden自編自導自演，將前世今生的概念融入畫面。他選擇古裝造型，原因是爸爸很喜歡看古裝片，所以他特意用古裝造型向爸爸致敬。Aiden指歌曲帶着前世今生概念，歌詞中講到恐龍時期白堊紀遠，笑說：「因為我又冇可能將自己變成一隻恐龍，所以去到最遠嘅人類文明只可以拍古裝。」

Aiden透露，這首歌的創作靈感，正正是源自他跟爸爸在生命最後時光的一次深夜對談。他憶述：「記憶最深嘅嗰日凌晨，我同爸爸傾偈，我同佢講：『不如我幫你寫一首歌送畀媽媽吖！』爸爸微笑咁點點頭。」就是這個點頭，令Aiden決心要將爸爸對媽媽那份藏在心底的愛意，用音樂延續落去。Aiden說：「對我而言，婚姻嘅承諾從來唔止係當初交換戒指嗰一刻嘅盟誓，而係用盡一生嘅呼吸，去實踐陪彼此行到最後嘅責任。」爸爸以一輩子實踐這個承諾，而Aiden則用這首歌，幫爸爸說出最後那句「我愛你」。

首次嘗試古裝造型，Aiden最大感受是「玩自己」！為咗上鏡好睇，更減磅六公斤，「嗰段時間每一日都迫自己一瞓醒就去做運動，每日食番薯。」不過最慘是戴頭套，「因為我個頭比正常人大，但係我哋已經搵最大嘅尺寸，但我個頭仍然唔夠cover，然後因為要黐膠水貼實個頭套，拆返落嚟嘅時候，皮膚敏感咗兩個星期，到而家偶爾都仲會好痕，今鋪真係玩自己。」而MV女主角、VIVA成員Macy亦遇到同樣問題，「我個頭唔算細，喺VIVA入面都成日俾人笑我個頭大，我就好驚自己做咗古裝頭之後個頭變咗兩倍大，同埋身形比例會再唔啱啲。」試造型當日已經笑料百出，Macy話：「我哋試嘅時候每一次睇到大家試咗一套新衫出嚟，都會笑到傻咗，試衫嗰日同時一齊睇景，所以大家望到大家古裝造型，加埋個景都覺得好神奇。」

Macy指拍攝MV當日對着Aiden有不少笑場，「同Aiden都叫熟，我望住佢對眼嘅時候，我真係好難想像到佢係我嘅另一半，哈哈。」同時，Macy坦言有點壓力，因為道歌曲背後的意義，「自己都緊張，因為知道呢首歌係佢代爸爸寫俾媽咪，我想做好件事。」最後當然順利完成，Aiden亦大讚Macy專業，「Macy一埋位就進入狀態，令到成個拍攝過程好順利，第一次無OT嘅情況下完成拍攝。」