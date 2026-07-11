姚焯菲Chantel為個唱開記者會 得寵獲樂易玲到場打氣

姚焯菲Chantel將於今個暑假迎來首次個唱，定在8月29日晚上假麥花臣場館舉行《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》， 大會今天（11日）特別安排記者會公布詳情，吸引了接近100位粉絲到場為Chantel打氣支持。 Chantel表示非常期待今次首個個人演出，她回想由當初參加歌唱比賽的小女孩，到今日獨當一面可以站上屬於自己的舞台，經過了這幾年的鍛鍊和學習，相信大家也看到她對音樂的喜愛堅持。Chantel續說：「今次演唱會主題是圍繞追夢，追夢也有很多步驟，希望這次個唱能讓大家見到我的起點，這個演唱會最大的元素是想飛，想飛好像是一件很簡單的事，但其實在過程中內裏也有很多不同的聲音，有些人更會在你旁邊說閒言閒語，但最重要是要堅持這個夢想。我很想把這個訊息帶給大家，讓大家和我一起追夢。」

嘉賓名單應該多於一個 Chantel也提及曾發過的一個夢，「我之前有一個非常瘋狂的夢，在我夢中有一道可以隨意穿梭的門，我可以不停去不同的地方，有一次我去到一個沙灘，我本身很喜歡海豚，我便和在海邊的海豚一起游泳。當我醒來後知道這只是一個夢，所以感到有點不開心，我很想這個夢境成真，沒有事是不可能的，有一句說話『沒有做不到，只有想不到』。」Chantel又表示：「今次個唱海報概念是一對翼，上面有很多羽毛，感覺很夢幻，一對翼是代表着人的夢想可以飛得幾遠？當我知自己落實舉行首個個唱時感覺有點緊張，也很不可思議，坦白說我沒有想過在這個階段舉行，但既然已落實，不如就把它做到最好，我會把我那份緊張轉成動力，希望讓大家看到我能唱能跳的一面。演唱會排練已在安排中，歌單一落實便會開始排舞，我也會爭取時間練歌。嘉賓名單應該多於一個，也會設計周邊產品在現場售賣。」

在今天記者會上，Chantel也特別現場獻唱新歌《想飛之內心獨白》，經理人樂易玲在台上鼓勵Chantel，並說：「妳想飛多遠，我便陪妳一起飛多遠。」主辦方及贊助單位也給Chantel送上禮物，而Chantel的歌迷會亦送了一對水晶翅膀耳環及新歌《想飛之內心獨白》的T恤，衫背有一雙用閃片打造、非常耀眼的大羽翼，完美配合今次《想飛》演唱會的主題，粉絲們表示： 「無論Chantel想飛得幾高、幾遠，小菲象都會化作她背後的雙翼，一路守護她、支持她。」