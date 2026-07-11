樂易玲現身談生日會偷禮物風波 維護梁烈唯解釋只係惡作劇

姚焯菲Chantel將於 8月29日舉行演唱會《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》，並於今天（11日）在元朗召開記者會，Chantel經理人兼TVB高層樂易玲亦有到場為Chantel打氣。
樂小姐被揭去年的生日會發生有男藝人偷禮物事件，她今日現身終親自回應當晚內幕。據知，樂小姐去年生日會，賓客之一的周吉佩（吉吉）帶同她最愛的Labubu作為生日禮物，禮物是由多隻Labubu公仔與鮮花組成，但該份禮物卻在生日會上不翼而飛，有指樂小姐當時翻查閉路電視後，揭發是一名47歲前TVB男藝人偷走，但考慮到對方曾經是「自己人」，樂小姐最後還是把事件低調處理，故未有報警，對方之後亦有把Labubu物歸原主。
拒透露對方真正身份
TVB前藝人梁烈唯被網民直指是嫌疑人物，連日來引起熱烈討論。對此，樂小姐笑言整件事只是一場誤會及惡作劇，根本並非報道所指的失竊事件。樂小姐還原當晚情況，她稱：「根本就唔係嗰回事，其實係個笑話嚟嘅。你問我呢？係喺我一個好完美生日聚會上嘅彩蛋嚟！我諗係一個飲多咗少少嘅惡作劇囉，佢特登整蠱我。」樂小姐指當晚的確是有人把公仔帶走，不過該位藝人第二日一早便已主動聯絡她，既在電話中坦白，又幫取走的Labubu換衫打扮靚靚，樂小姐稱：「咁佢真係同佢哋裝咗身，送咗返嚟，擺喺我寫字樓，到依家都喺度。」樂小姐坦言當晚未有留意Labubu禮物不翼而飛，甚至沒有去看CCTV：「我冇睇CCTV喎，我絕對冇睇。我都好相信吉吉係冇睇嘅，因為我係同佢哋坐埋一齊喺度傾緊偈。咁係有同事睇咗之後有同我講，但佢都冇講係邊個，因為覺得都唔係好重要，所以我都冇去追問。」對於梁烈唯被網民指是貪心男星，適逢唯唯近期在官方帳號中被「除名」，自己產生更多聯想，但樂小姐極力為其澄清，強調這是兩碼子事，並呼籲大家不要將事情套在唯唯頭上。樂小姐說表示：「兩件事嚟嘅，兩件事完全唔係一件事嚟嘅。唯唯呢，唔係唯唯一個，其實仲有其他藝人都約滿，唯唯應該係我記憶中呢，佢係2024年合約已經滿咗喇！」問到該位惡作劇男藝人的真正身份，樂小姐卻不願透露：「我唔願意開名佢係邊個，因為我覺得邊個都唔係好重要。」