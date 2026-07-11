樂易玲現身談生日會偷禮物風波 維護梁烈唯解釋只係惡作劇

姚焯菲Chantel將於 8月29日舉行演唱會《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》，並於今天（11日）在元朗召開記者會，Chantel經理人兼TVB高層樂易玲亦有到場為Chantel打氣。

樂小姐被揭去年的生日會發生有男藝人偷禮物事件，她今日現身終親自回應當晚內幕。據知，樂小姐去年生日會，賓客之一的周吉佩（吉吉）帶同她最愛的Labubu作為生日禮物，禮物是由多隻Labubu公仔與鮮花組成，但該份禮物卻在生日會上不翼而飛，有指樂小姐當時翻查閉路電視後，揭發是一名47歲前TVB男藝人偷走，但考慮到對方曾經是「自己人」，樂小姐最後還是把事件低調處理，故未有報警，對方之後亦有把Labubu物歸原主。