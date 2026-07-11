繪夢婚禮｜麥美恩二度空降曼谷專訪LingOrm 鄺玲玲抽象畫功引Orm「嬲嬲豬」

最新人氣泰國劇集《繪夢婚禮》已於 myTV SUPER 正式上架。去年以《Only You唯有你》掀起追劇狂熱的LingOrm CP（鄺玲玲與 Orm Kornnaphat）第三度拍住上，新劇開播至今熱度居高不下。為了滿足廣大劇迷的期待，myTV SUPER 再次派出口才與娛樂性兼備的「綜藝女王」麥美恩（Mayanne）遠赴曼谷，於泰國第三電視台對兩位女主角進行獨家專訪！

有別於去年的驚喜現身，今年 Mayanne 的曼谷之行早被粉絲提前猜到。當她現身泰國第三電視台時，隨即與現場守候的香港及泰國本土粉絲熱烈互動；同時，大批馬來西亞等外國影迷亦紛紛在社交平台上發文力挺表示期待，訪問未播先熱。 除了線下熱鬧，棚內的採訪花絮同樣精彩。Mayanne 這次精心準備了充滿香港回憶的「童年味道零食桶」作為見面禮，Orm 興奮得當場打開試吃，而在香港長大的鄺玲玲更直呼這桶全都是自己「從小吃到大」的愛。有趣的是，在專訪結束後的其他直播活動中，眼尖的香港粉絲發現鄺玲玲全程抱著零食桶吃個不停，立刻猜到這就是myTV SUPER 送過去的溫馨驚喜，足見兩位女神對這份禮物的喜愛。

本次專訪聚焦於《繪夢婚禮》的劇情發展與兩人的演技突破。隨著劇集情節高潮迭起，不少劇迷因劇情虐心而在網上紛紛「站隊」，熱烈爭論到底劇中誰人才是導致離婚的「罪魁禍首」。對此，鄺玲玲與 Orm 在 myTV SUPER 的鏡頭前毫無避諱，大方給出屬於她們的解讀。兩人更深入剖析角色，分享在開拍前做足功課、對角色設定的深刻理解與思考，大方展現出作為演員，在演技與個人心態上的巨大成長。 除了深度對話，現場自然少不了粉絲最關心的福利話題。面對主持人 Mayanne 發揮專業犀利的本色，貼身追問「究竟這次的親密戲有多親密」時，兩位女神為了堅守防線並保持神秘感，現場出盡法寶嚴防劇透，不惜對著鏡頭做出超多鬼馬、可愛又生動的表情，令專訪現場笑聲不斷！

這次訪問中，備受粉絲喜愛的畫畫環節再度「Encore」！兩人再次展現「驚人畫工」，鄺玲玲極具個人風格的抽象作品，更令 Orm 現場「嬲嬲豬」，忍不住要親自動手幫忙修改，而鄺玲玲則在旁瘋狂加筆補充，令最終效果出奇爆笑，互動充滿火花。 當然，專訪亦少不了最受期待的送禮環節。去年 Mayanne 送出 TVBuddy 玩偶令熱愛公仔的 Orm 喜出望外，今年訪談中 Orm 亦特別提及對這份禮物依舊念念不忘；而去年送給鄺玲玲的佘詩曼親筆簽名海報，更令身為超級粉絲的她當場驚喜尖叫。今年粉絲們一直在網上熱烈預測，好奇 Mayanne 這次會再送上什麼禮物、能否超越去年。而 Mayanne 這次亦不負眾望，再次刷爆人情卡，為兩位女神帶來完全超出預期的驚喜大禮，懸念十足！