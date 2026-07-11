馮熙燮忙到無時間見屋企人 柯雨霏被人借名訂pickleball場感驚訝

馮熙燮（Ryan）、胡子貝、柯雨霏、徐惠及布子殷將於今晚出席《明愛暖萬心》，並擔任表演嘉賓。五人各有各忙，難得可以在活動上碰頭大感開心。Ryan坦言早前忙過不停，「最近工作好忙，無論係演藝事業、治療師工作都好忙，同屋企人好耐冇見，而家返屋企好似返酒店咁樣。依家得閒返少少，完成咗歌迷見面會之後，就行程輕鬆返啲啦。」

他表示籌備了兩個月的見面會已經順利完成，最難忘是唱歌前最後一刻仍處理座位問題。「有啲人有嚟，有啲冇嚟，又多咗人嚟，因為有限嘅凳，都要幫手安排。雖然有朋友幫手，但好多嘢都要自己去度。」他又笑謂自己在9月生日，籌備見面會也要2個月，所以完成《明愛》演出之後，也可以著手準備搞生日會。他表示原本可以推出新曲，但有感想令自己想說的故事更完整，所以現再籌備另一首作品。