193郭嘉駿驚喜突襲「老婆」逼爆商場 現場公開「自度身高」

本地音樂服務平台 MOOV 邁入 20 周年，頭炮特別聯同圓方推出《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃，將音樂的感染力由手機帶到實體空間，繼續出力支持廣東歌及本地歌手！第二場邀請人氣歌手193郭嘉駿登陸 ELEMENTS 圓方，與「老婆」近距離見面！

活動未開始已有數百Fans圍觀，場面非常墟冚！上集嘉賓Mike曾比特問及193真實身高，所以節目開始時，193要「度身高」回應Mike提問，場面非常搞笑！一向寵粉的193與「老婆」互動玩遊戲，搶答問題瞬間炒熱氣氛，而193亦非常識做獻唱《再次Puppy Love》：「好掛住大家，雖然拍攝節目時有Fans到場，但都好耐冇喺一班人面前唱歌。」