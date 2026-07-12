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娛樂
出版：2026-Jul-12 00:33
更新：2026-Jul-12 00:33

MC演唱會｜ 張天賦感激歌迷：橫風橫雨仍有你哋 湯令山任嘉賓宣布明年1月接力開紅館(有片)

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MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》今晚(11日)舉行尾場，不少圈中朋友都有捧場，包括鄭伊健、炎明熹、周柏豪、Lucy與媽媽梁志瑩、湯怡、張蔓姿、Jackal@Dear Jane、李彩華、ROVER成員亨仔、Kim和Jason、林奕匡、Lewsz等，還有華納音樂亞太地區總裁魯庭暉。尾場請來Gareth. T湯令山擔任嘉賓，兩人合唱《泥菩薩》後，大爆此歌原為兩人合唱作品。當MC唱最後一首歌時，一度感觸哽咽，但忍住淚水。

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高呼不用留力

演唱會於8時半開始，來到尾場，MC高呼：「終於唔需要再留力，所以當我竭盡全力嘅時候，希望大家都唔好吝嗇掌聲。」接著他飲水時，全場觀眾就高呼除衫，他笑言未咁早。其後，MC走上粉紅色的鳥上，他表示原本設計是繞場一周，但因種種原因未能實行，隨即升至4米高半空唱出《老派約會之必要》。

自爆首次紅館騷 向Gareth求救

尾場請來湯令山Gareth.T擔任嘉賓，兩人合唱《泥菩薩》後，談及彼此相識經過和合作點滴，MC率先分享沒有選唱《金童子》的原因，原來經理人May姐曾問過他能否戴假長髮往遠方拍MV，「佢話Gareth有首歌想同我合唱，呢首就係《泥菩薩》，其實我聽demo已經好鍾意，但因某些原因我無得唱。」故此MC想藉今次機會合唱。MC自言與Gareth和張蔓姿是同期加入華納，初次聽Gareth唱歌已覺得好好聽，「其實我哋平時好少傾偈，而家都係得我一個講，其實要特別多謝Gareth，我第一次紅館演唱會時，向Gareth求救，我開場嗰3首歌，我覺得要有個好炸好爆嘅開場，於是我搵咗Gareth幫手前段嘅rap。」

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《記憶棉》遭負評

接著他就交給Gareth宣布關於紅館的好消息，Gareth宣布明年1月將會舉行首個紅館演唱會。MC將舞台交給Gareth ，叮囑他要多講話，Gareth亦有所準備，他表示首次與MC見面是一齊在YouTube平台唱多首廣東話Cover歌，其中一首是與MC合唱的《記憶棉》，並花了一個月辛苦練習，卻遭網民狠批。「話我唱得好難聽，叫我以後唔好唱歌，網民留言好刻薄，唔開心咗成晚，因為從來未遇過，讀大家時啲人話我唱得好好聽。」今次獲MC獲邀擔任嘉賓，令Gareth重看當時跟對方的對話訊息，「老實講我同MC都唔係話好熟，但我佢叫唔使理呢啲留言，你已經做得好好，好鍾意我唱《記憶棉》。」接著他獨唱了《去北極忘記你》。

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過往4場都有Noel Fergus任常駐嘉賓合唱《像話》，不過昨晚Noel Fergus因為要趕往參與亞博《JFFT歌謠祭》的演出，未能尾場則改為希晉@ROVER和Kwan T與MC合唱《Butterfly》。

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感激音樂伯樂徐浩

MC在最後盲盒情歌環節，唱了《隔牆有耳》和《與我無關》後，他解釋演唱會主題「E=MC²」，自言有內斂、感性，以及外向、直率的面向，都藉今次個唱呈現舞台上，「我好清楚自己唔係完美嘅人，所以每次跌低、懷疑嘅時候，都同自己講呢個係過程，而唔係結局，所以係未來嘅路上，會有更多唔同嘅人格、音樂風格呈現。」他感觸特別多謝音樂總監謝徐浩，「由我未入行已同我合作，當年錄緊《十分錯》，一路陪我行上呢個舞台，見證我好怯，亦曾經喺上次《This is MC》演唱會為我喊過，都算係我音樂上嘅伯樂。」

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眼泛淚光

接著，他多謝排舞師Max、無微不至的經理人「everything May」姐，、演唱會團隊和嘉賓，以及每一位入場觀眾，他自言並不完美，感激觀眾接受不同面向的MC，「令我感覺被聆聽同了解，許多人問我點解可以成日都咁開心去面對低潮，因為你俾我一個好嘅心態，會聽我音樂、買飛入場支持我，所以即使出面橫風橫雨，我知道仍然有你哋，今晚(11日)雖然結束，但提醒我MC呢個人仲未完成，仍然有好多路要行，仍然會蛻變，喺呢條路仍然要勇闖。」當唱最後一首歌《7點半的陽光》時，一度眼泛淚光，但仍忍住淚水至唱畢歌曲，演唱會於10時55分結束。

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