MC演唱會｜湯令山任張天賦尾場嘉賓 Gareth.T接力明年1月紅館開show

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》今晚(11日)舉行尾場，不少圈中朋友都有捧場，包括鄭伊健、炎明熹、周柏豪、Lucy與媽媽梁志瑩、湯怡、張蔓姿、Jackal@Dear Jane、李彩華、亨仔、Kim&Jason@ROVER和Lewsz等。演唱會於8時半開始，來到尾場，MC高呼：「終於唔需要再留力，所以當我竭盡全力嘅時候，希望大家都唔好吝嗇掌聲。」接著他飲水時，全場觀眾就高呼除衫，他笑言未咁早。

其後，MC走上粉紅色的鳥上，他表示原本設計是繞場一周，但因種種原因未能實行，隨即升至4米高半空唱出《老派約會之必要》。 尾場請來湯令山Gareth.T擔任嘉賓，兩人合唱《泥菩薩》後，談及彼此相識經過和合作點滴，MC指今次沒有選唱兩人的作品《金童子》，原來他初聽《泥菩薩》已很喜歡，並想跟Gareth合唱，但因某些原因未能成事，今次終於在台上合唱。MC又表示他與Gareth和張蔓姿是同期加入華納，初次聽Gareth唱歌已覺得好好聽，「其實我哋平時好少傾偈，而家都係得我一個講，其實要特別多謝Gareth，我第一次紅館演唱會時，向Gareth求救，我開場嗰3首歌，我覺得要有個好炸好爆嘅開場，於是我搵咗Gareth幫手前段嘅rap。」 接著他就交給Gareth宣布關於紅館的好消息，Gareth宣布明年1月將會舉行首個紅館演唱會。

接著他將舞台交給Gareth ，叮囑他要多講話，Gareth亦有所準備，他表示首次與MC見面是一齊在YouTube平台唱cover歌 他選唱了一首廣東歌，並花了一個月辛苦練習，卻遭網民狠批。「話我唱得好難聽，網民留言好刻薄，叫我以後唔好唱歌，唔開心咗成晚。」他坦言最近獲邀請擔任嘉賓，才記起這Cover跟MC一齊唱，並重看當時與MC的對話訊息，「老實講我同MC都唔係話好熟，但我佢叫唔使理呢啲留言，以為繼續唱好啲。」接著他獨唱了《去北極忘記你》。 MC在最後盲盒情歌環節，唱了《隔牆有耳》和《與我無關》後，感觸特別多謝徐浩、排舞師Max和經理人May姐，以為在場的每一位觀眾，自言有外向的MC也有靜態的一面，自言並不完美，多謝觀眾接受不同面向的MC，他自言經歷失意低潮時，全靠歌迷的支持，當唱《7點半的陽光》時，一度哽咽，但亦仍忍住淚水，唱畢歌曲，演唱會於10時55分結束。