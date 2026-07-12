MINGYU尖沙咀活動傳屎味 大會司儀阿正：希望對方身體冇大礙

活動由903阿正（黃正宜）擔任大會司儀，阿正跟MINGYU在台上有不少互動，更有幸教男神大講廣東話。送走MINGYU後，阿正接受訪問時大讚男神毫無架子，因為自己很久沒有做過商場活動司儀，現場又有超多粉絲，她自言原本有點緊張，前一晚更睡不著，因為MINGYU完全沒有巨星架子，令她感覺好舒服，之前亦有欣賞SEVENTEEN演唱會，是第一次近距離見到對方，阿正笑言要引用升中男生高唱「Happy Happy Happy」！

睇演唱會人有三急

大批fans為見MINGYU通宵守候，活動開始前更懷疑有人失禁，由於人群中傳來一陣「屎味」，商場要派出工作人員出動空氣清新劑驅散異味。對此，阿正表示：「啱啱聽記者講，我都知有呢件事，都希望對方身體冇大礙啦！希望佢快啲好返，但我見現場所有秩序又好、粉絲們嘅反應又好，或者規格都好，非常之完美，一心一意為了去支持MINGYU，所以基本上今日安排都好開心。」問到追星經驗中有否遇到緊張時刻「人有三急」？阿正說：「都有，有時睇演唱會要企位，都會忍好耐，但有時到呢啲階段我會直接放棄自己器官嘅。」笑言要靠信念和愛。