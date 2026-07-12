Sammi答謝會｜與許志安手拖手合唱 鄭秀文sweet爆講「屋企見」

鄭秀文（Sammi）因演唱會延期而在啟德主場館補辦的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026》答謝會昨日（12日）來到第二場，嘉賓請來老公許志安，二人手拖手合唱《一步一生》及《其實你心裡有沒有我》。這亦是繼2024年《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》同台之後，再度兩公婆同台。
首場嘉賓劉德華坐住黃色車與Sammi繞場一周，第二晚Sammi不但換了歌衫，在繞場一周的環節改為紅色的電動車，自己一人在車上唱《衝動點唱》及《熱愛島》。歌單也作出改動，首場獻唱過的《缺席》就改為《親密關係》。之後Sammi表示在開騷前幾日收到消息話一切叫停，令她大感愕然，自己做了很多事前工作，直言原先的演唱會是「最多嘢睇嘅production」，但最後自己只好接受。
她續說：「咁難忘嘅事同舞台，本來原先個演唱會係冇任何嘉賓，但我覺得⋯⋯嚟到呢件事，今晚喺呢個舞台上，我希望有一份更加大嘅能量俾到自己。因為確實呢幾日走過嚟唔容易，前幾日就同呢個人講，『你可唔可以做我嘉賓啊？』，我記得有年開演唱會無晒電嘅時候，叫救命第一個都係諗到你，所以今次我都好想有呢份力量幫我去度過今晚。」接著許志安升上來唱《一步一生》。
Sammi與許志安拖住手唱時，全場尖叫聲不斷，二人互望時眼神溫柔，甜蜜度爆燈。Sammi更笑住說：「我今晚唔想自己一個人，於是問公司可唔可以加個嘉賓。」其後表示因為要加嘉賓，所以要急急腳處理保險問題，「整得切，幫你買咗保險。」引來現場一陣笑聲。Sammi續說：「唔使講，係啦……我記得初次喺紅館，冇晒電、黑晒嘅時候，咁得覺得⋯⋯今次又係咁樣（演唱會突然延期）嘅時候…。」之後表示要唱一首幾廿年前很久沒唱的歌曲，之後響起《其實你心裡有沒有我》的音樂。
二人合唱後，許志跟Sammi攬了一下，並回後台，而Sammi笑謂：「屋企見！哈哈！有啲尷尬！哈哈！拜拜！屋企見！see you later！哈！」Sammi更是甜笑過不停。