詹天文演唱會陷走光邊緣 搵釗峰任嘉賓喊爆多謝fans支持

詹天文（Windy）昨晚（11日）假麥花臣場館舉辦首個個人演唱會《Windy - 詹天文Chapter One Live in Hong Kong 》演唱會。羅毓儀及男友林俊其、林智樂、黃奕斌、《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾、劉芷君、 《聲秀》的甄敏芳、穎喬、向海嵐、舒文伉儷等到場支持。

Windy穿上一年藍色中門大開的歌衫上陣以《Seeds of Truth》為個唱拉開序幕，因為有肉色打底，所以不算太性感。之後她接連唱出《一切都是有原因的》、《大雕刻家》、《無疾而終》等歌曲，再換上黑色Bra Top、短裙，露出纖腰及長腿，在多位舞蹈員伴舞下跳唱《舞孃》及《麻煩彈開》等歌曲。其中一幕，她更被女舞蹈員抬起，坐在她們的肩膀上，氣勢十足。

釗峰清唱《天梯》 Windy請來釗峰做嘉賓，釗峰上台笑謂知道Windy的fans叫「天文台」，所以一度以為會請前天文台台長林超英，並大讚Windy唱得好。Windy續表示兒時很少聽廣東話歌，但聽過一首《天梯》，自己非常鍾意，所以請到釗峰做嘉賓大感榮幸。釗峰稱很多後輩嗌他做「釗峰老師」、「釗峰哥哥」感到尷尬，搞笑著大家叫他做「峰仔」比較好，而釗峰應Windy要求清唱了幾句《天梯》。

露出胸墊火速補救 Windy去到尾段環節，換上一件單邊露肩衫，並把禮物拋向台下。不過，衣服可能太鬆，加上Windy的動作非常大，所以令衣服滑落更露出胸墊，幸好Windy很快感覺到涼意，立即拉起衣服，工作人員未幾也上台為她整理。不過，Windy為免再次走光，於是邊唱邊拉下衣服，又不時用手掩住心口。最後Windy眼濕濕表示由14歲踏入娛樂圈，經歷了很多不同的事，加上有很多人幫忙，來到20歲終於開到一個個人演唱會。她特別感謝鍾澍佳安排她唱《新聞女王2》的片尾曲，令她獲得獎項。

喊爆多謝觀眾 她直言機會很難，自己一直準備最好，希望可以爭取機會。她亦多謝舒文見證她長大，及改掉她聲線一些壞習慣，及逐一多謝為她作曲作詞的人。她非常感謝fans並哽咽說：「入行前我係好自信嘅人，參加《聲夢傳奇》比賽之後，因為一啲原因，我受咗好大打擊，嗰時覺得自己唔配大家支持，但一直都有堆藍色燈牌陪我，好多謝天文台們！」之後她又多謝父母及朋友，她表示自己很多方面都不足，所以自己一直努力，加倍努力，希望每一次蛻變令大家見到新的Windy。」她表示今次是自己第一個演唱會，知道很多地方不好，但都希望入場的人都覺得開心，及感受到她想表達的東西。