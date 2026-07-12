MC演唱會｜尾場眼濕濕 張天賦以歌手功力吞眼淚 聞姚焯菲遭網民狠批：佢仲係細路女(有片)

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》昨晚(11日)舉行尾場，順利完成5場個唱後，MC於後台受訪並開香檳慶祝，他笑言，「終於唔使留力，我好開心，成個人放鬆晒，尾場先搵到真正嘅MC，前面有少少蕩失路。」他直認頭場開場前仍然緊張，在台底等出場時更是手震，但升到上台看到觀眾情緒就穩定下來，由第3場開始逐漸放鬆，以尾場表現最好：「上次驚未唱完就冇聲，今次就覺得應該早啲放開多啲。」他自評表現值7.5分。他唱最後一首歌《七點半的陽光》似乎眼濕濕，他直認，「係有啲，最後一首歌壓力釋放晒，毫無保留，加上講完感性talk位，但我係個專業歌手，唔想最後一首歌失禮，所以吞返入去，(忍喊功力提升？)歌手功力，令眼淚入返去。」

談到5場各有不同嘉賓，他表示，「因為度rundown時，發現合唱歌冇乜現場唱過，所以今次請返晒咁多人合唱。」其中最深刻是與洪嘉豪跳唱《二損一》，「其實都搞攞嚟搞，演唱會已經好多嘢要處理，但搵佢嚟又要跳多part舞，加重負擔！但個效果係幾好，冇辦法啦……May 姐話事。」他表示重捨《Frenemy》演唱會的回憶，至今各自開騷仍會為對方打氣。至於Kaho唱《穿波鞋的惡魔》時，最尾一句加入《老派約會之必要》的歌詞「與你有種戀愛預感」，他自言事前不知情：「係一個小驚喜，我當時換緊衫，未著褲，但我覺得呢個小心思幾感動。」

陳蕾在台上形容MC是「輕浮死𡃁仔」，但回家後在IG發長文讚MC暖男一面，MC甜笑首：「我都唔知佢會寫啲呢內容，有啲肉麻，佢平時唔係咁㗎！」問到錄音為陳蕾打氣的內容，他表示上次對方個唱後，留意到有網民攻擊：「網民可以留言，我都可以錄音啫，想為佢抱打不平，同佢講個騷真係正㗎！」至於「華納三寶」擁抱的照片，令不少fans好感動，MC卻笑言，「我哋原本諗住好型咁影相，但俾Everything May逼。」至於Gordon Flanders事後自爆忘記在台上發言，他笑言事前已再三叮囑，估不到Gordon仍忘記，幸好對方獨唱的歌曲較長，他仍趕得及換衫走回上台。

安慰姚焯菲 談到姚焯菲(Chantel)任嘉賓合唱四年前作品《誰能避開戀愛這事情》，她事後在IG發布當年的合照，MC表示，「首歌出咗都已經有3、4年，只係第一次現場演出，睇返合照大家當時都好青澀。」對於Chantle事後被網民狠批，MC直言有留意，「都戥佢有啲擔心，佢仲係細路女，喺台上要承受咁大壓力。但我相信佢可以自己處理到，無問題。」尾場嘉賓Gareth. T宣布明年1月紅館開騷，向來Gareth較寡言，問到可會幫對方度講稿，他認為：「呢個係佢性格，相信喜歡佢嘅觀眾，仍喜歡佢嘅性格，佢應該保持風格，可以喺台上有行字，觀眾睇完，佢就開始唱歌。」

對於終可與希晉@Rover和Kwan T合唱《Butterfly》大感興奮。而ROVER兄弟陳鎮亨、Kim和Jason都特地入場支持希晉，早前透露在地盤開工的亨仔，穿背心現身，原來他收工即趕過來捧場，果然團魂滿滿。

無限期延遲騷肌時 早在開騷一年前，MC已幾立flag要操肌，令觀眾對他騷肌大有期望，不過最後只騷手臂，他強調：「實不相瞞，今個演唱會目標真係除衫！」但由於低估難度，雖有明顯進展，但與目標身形仍有點距離，有感仍未能示眾，「其實手臂都未滿意，不過May姐落order！」MC笑著求饒：「大家暫時忘記嗰啲承諾！無限期延遲騷肌時間。」他重申胸肌尺寸變大，體脂、內臟脂肪各種指數都有下降，「內臟脂肪由最高嘅七，減到去四吋，嗰時肚腩好嚴重，腰圍由32吋減咗兩吋，胸肌真係唔知實際數據。」但他表示今次減得好辛苦，但喜見成果，故此會持續操肌，完騷放肆吃喝一星期後，回復節制和繼續操練。