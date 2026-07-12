熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-12 14:15
更新：2026-Jul-12 14:15

詹天文演唱會丨臨開show前失聲自覺表現滿意 認動作太大走光

分享：
41dffdeb ee00 48f9 adce 40736c0ef2bc

詹天文完成演唱會後受訪表示，臨開show前失聲自覺表現滿意， 認動作太大走光。(娛樂組攝)

adblk4

詹天文假麥花臣場館舉辦的首個個人演唱會《Windy - 詹天文Chapter One Live in Hong Kong 》圓滿結束，她表示第一part是最緊張，之後愈來愈輕鬆，但不知道用幾多分去形容自己表現，只能說滿意，希望未來可以愈做愈好。她坦言在台上感觸落淚是因為一路走來，有很多人幫忙，如果沒有其他人陪她行，今次演唱會也難以成事，亦特別多謝fans的支持給予力量。

0ca06e80 bf2c 4558 8b28 17f79b47d2a5 35f5089c 4781 4d63 8b59 4db0aa08fdf4 Fa3bbcad ef93 46fc ac87 568b39f508bd 4bb3a3e5 ced7 4825 a6dc 01d9e5e3a3f7

Windy又謂演唱會上的talk位可以進步多一些，自己也事前看很多前輩演出的talk位，他們都得自然，自己也要在這方面下多些功夫。談到她開show前失聲，她直言大感驚恐 ，因為從沒有試過聲線這樣乾，呑口水也痛，幸得品牌的産品救回聲線。她相信與自己緊張及沒有足夠休息，前一晚彩排更唱足三小時，還有跳舞，幸好最後無事。同時也很開心可以請到釗峰做嘉賓。

B7f278ee e932 4ed4 8135 b296db26e4da 7bfa8f0c 9e43 4377 8ea1 aa634eae1525 33e73b82 1d99 4eb7 b876 4e6ebda56bb9 4387ea57 a8fd 4467 b60d 1ef6abdad63b

問到跳舞部分，她表示首次一個人完成一個長達十分鐘的dance medley。談到她穿露腰裝，是否代表操練有成果，她笑謂太愛飲奶茶，成果不算太明顯，著大家幫她p馬甲腺。提到她在台上露肩衫，衣服滑下來，她表示已貼好膠紙，但可能動作太大導致滑下來，自己也立即意識到並把衣服拉高，而耳機也傳來聲音著她拉高衣服，之後也一邊唱歌一邊按住。

4387ea57 a8fd 4467 b60d 1ef6abdad63b E2a7c297 de9e 4523 be8d 38e63fc0e046 B87478ac 5106 4ddf 95d3 843f4d6dc70c

ADVERTISEMENT

【👇送香港書展、零食世界、香港運動消閒博覽電子入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務