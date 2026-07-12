《復仇者聯盟5：末日降臨》最新概念圖首公開 監製奇雲費治暗示Yelena將現身《蜘蛛俠：英雄重生》

「Bilibili World 2026」正在上海舉行，Marvel Studios今日(12日)帶來重大消息，包括「新黑寡婦」伊蓮娜（Yelena）將會現身月尾上映的《蜘蛛俠：英雄重生》，而《復仇者聯盟5：末日降臨》的最新概念設計圖，更由監製奇雲費治（Kevin Feige）首度震撼公開。

Marvel總裁奇雲費治專程於活動上站台，他不單表示Yelena將於《復仇者聯盟5：末日降臨》擔當重要角色，更表示：「如果你不想等（到《復仇者聯盟5》)，你可能會在更早的電影見到她！」暗示Yelena將會在月尾上映的《蜘蛛俠：英雄重生》中現身！奇雲費治亦在會上，展示出《復仇者聯盟5：末日降臨》的最新概念設計圖，圖中見到雷神、美國隊長、神奇4俠、蟻俠等，而洛基則正坐在末日博士的下方，暗示將有重要戲份。

雖然幾位主角「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「史提芬羅傑斯」基斯伊雲斯（Chris Evans）與「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）都未能親身到場，但他們都專程拍片向觀眾打招呼，羅拔唐尼就表示他們正在《復仇者聯盟5：末日降臨》的拍攝現場，基斯伊雲斯就指：「知道大家對角色有多熱愛，這正成為了我們的動力！」基斯咸斯禾夫：「我們正不遺餘力地，帶來這部史詩式巨作。」最後羅拔唐尼更表示：「我們愛你們，中國的粉絲！」