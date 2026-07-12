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娛樂
出版：2026-Jul-12 17:30
更新：2026-Jul-12 18:00

一周星星｜葉麗儀名曲《上海灘》版稅源源不絕 陳潔靈重溫拍MV激吻張國榮

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Miss Chan Chan與哥哥張國榮在《只怕不再遇上》MV中的親吻場面

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TVB節目《一周星星》今晚播出的一集，請來殿堂級歌手葉麗儀（Frances）與陳潔靈（Miss Chan Chan）擔任嘉賓，宣傳9月份舉行的《葉麗儀x陳潔靈Timeless Classics盛世經典演唱會2026》。

播珍貴片段

今集將重溫當年珍貴片段，包括兩人在《翡翠星輝二十年》（1987年）及《歡樂今宵》（1987年）的演出，以及Miss Chan Chan與哥哥張國榮在《誰令妳心痴》及《只怕不再遇上》MV中的親吻場面。談到與哥哥合作，Miss Chan Chan坦言對方一句說話，至今依然令她印象深刻。

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葉麗儀講姐妹情，忍唔住落淚。

外型出眾成焦點

二人在現場演繹經典金曲《明星》及《只怕不再遇上》。談到入行經過，葉麗儀談到憑《上海灘》（1980年推出）一曲在全球華人社會紅足46年，她笑言這首歌曲的版稅至今仍為她帶來收入：「收到今時今日都未收完。」

 一如以往，兩人的圈中好友在節目會隔空亮相分享趣事，林子祥（阿Lam）、葉振棠笑言Miss Chan Chan少女時代已經非常獨立，外型出眾，「唱歌個個𥄫住」。

與肥媽對談時，兩人還因而被引爆淚點。Miss Chan Chan與肥媽分別經歷喪夫之痛，葉麗儀指陪伴著好友度過低潮期，能在人生重要關頭，三人互相支持，這份好姊妹情誼實在難得。

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