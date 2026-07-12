愛．回家｜「接龍繼承者」拉票大戰 「大小姐」林淑敏出招洗腦 領先「熊尚善」滕麗名

《愛．回家之開心速遞》即將大結局，早有網民好奇「接龍繼承人」最終誰屬。下周劇情將逐步為相關主線發展，TVB日前拍攝一系列以「接龍集團接班人」為主題的宣傳短片，大小姐（林淑敏飾）、龍力王Terry（李偉健飾）、風少龍璟風（陳浚霆飾）、Joe少龍舟（何晉樂飾）及熊尚善（滕麗名飾）分別以候選人身份爭取網民支持，當中大小姐的拉票片段，單在IG已吸獲逾1.3萬Likes。

夫婦同聲最有氣勢

五組候選人中，大小姐最有氣勢，皆因有老公送水輝（許家傑飾）支持，一唱一和的拉票方法十分搞笑，大小姐更自創「龍家爭產，我當之無愧」口號洗網民腦；熊尚善則大玩「利弊分析」造勢：「阿Joe鍾意唱歌，我哋唔好阻住佢」、「風少要趕住拍拖，我哋唔好阻止佢」、「Terry會攞金像獎影帝，更加唔好阻止佢」、「如果揀龍力蓮，咁呢個世界佢會覺得好悶，有人同佢鬥智鬥力，呢個世界先會進步開心。」