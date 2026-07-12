愛．回家｜「接龍繼承者」拉票大戰 「大小姐」林淑敏出招洗腦 領先「熊尚善」滕麗名

《愛．回家之開心速遞》即將大結局，早有網民好奇「接龍繼承人」最終誰屬。下周劇情將逐步為相關主線發展，TVB日前拍攝一系列以「接龍集團接班人」為主題的宣傳短片，大小姐（林淑敏飾）、龍力王Terry（李偉健飾）、風少龍璟風（陳浚霆飾）、Joe少龍舟（何晉樂飾）及熊尚善（滕麗名飾）分別以候選人身份爭取網民支持，當中大小姐的拉票片段，單在IG已吸獲逾1.3萬Likes。
夫婦同聲最有氣勢
五組候選人中，大小姐最有氣勢，皆因有老公送水輝（許家傑飾）支持，一唱一和的拉票方法十分搞笑，大小姐更自創「龍家爭產，我當之無愧」口號洗網民腦；熊尚善則大玩「利弊分析」造勢：「阿Joe鍾意唱歌，我哋唔好阻住佢」、「風少要趕住拍拖，我哋唔好阻止佢」、「Terry會攞金像獎影帝，更加唔好阻止佢」、「如果揀龍力蓮，咁呢個世界佢會覺得好悶，有人同佢鬥智鬥力，呢個世界先會進步開心。」
龍璟風踢走非龍人
男子組方面，龍璟風則打「傳統牌」：「我大家姐係好做到嘢，但始終係女兒身；熊尚善更加唔使講，佢都唔係姓龍。如果想將接龍集團再創高峰，有我帶領之下一定可以做到！」龍舟則以「新思維」作招徠：「青出於藍勝於藍，帶啲新思想俾龍家。」
Terry則貫徹天真低調性格，以退為進為家姐及細佬們拉票：「我家姐龍力蓮，佢能幹又強悍，仲好聰明」、「我細佬龍璟風，頭腦非常靈活」、「我細細佬阿Joe真係好可愛。」
三太離家出走做女皇
《愛．回家》下周劇情講述三太（樊亦敏飾）離家出走，自由自在，令大龍生（羅樂林飾）籮籮孿及感氣結，又開始對誓不盲從的風少睇唔順眼，二人時而頂撞。大小姐見勢乘虛而入，爭做「尋寶圖」話事人，積極向「接龍繼承人」目標進發，並與風少就Madam Ceci（林漪娸飾）的「魯泥瓜」獨家代理權鬥個你死我活。大小姐耍陰招，可惜最終遭阿Joe「漁人得利」，成功冧掂Ceci傾成生意。
明晚一集最大亮點，是三太的「露肩女皇」Look，近日再度瘦身成功的三太，穿上貼身紫色露肩晚裝、配以女皇后冠，成個靚晒狀態大勇，艷光不輸當年選港姐。