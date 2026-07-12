香港小姐2026｜陳梓穎曬得濟瞇埋眼被誤會中暑 鄧匡閔自覺身形唔靚再減3公斤

《2026香港小姐競選》12位佳麗今日（12日）到廣州從化國際賽車場拍攝外景，是日天氣非常酷氣，氣溫一度高達38度，一眾佳麗穿上賽車服在戶外地方擺pose，眾人都努力睜開眼睛及保持笑容。大會亦安排傘讓一眾佳麗用，遮一遮猛烈的太陽。
10號陳梓穎因為拍照時，不停瞇埋眼，在場人士憂她中暑著她頂住，事後她否認：「太曬擘唔開隻眼咋！」8號鄧匡閔讚工作人員很貼心，準備遮及風扇給她們。陳梓穎表示17歲已考獲車牌，之前也有玩過卡丁車，賽車就沒有試過，而鄧匡閔表示自己未有車牌，但試過做電單車乘客。
上午一眾佳麗以賽車手示人，下午將要到稻田拍攝，明天則再以泳衣示人。她們坦言每日都有很多新奇事，每次可以體驗不同的東西。談到她們明日要再次穿泳衣，鄧匡閔透露上次湖南外景後，覺得自己「有啲唔得」，返港後立刻去做gym，飲食也以清淡為主。她表示仍在努力減肥中，坦言肚腩仔已細了少少，透露在短短7日成功減重3公斤，希望明日可以靚靚上鏡。她又提到有了第一次經驗後，現在不太擔心穿泳衣，反而比較著緊身材。陳梓穎則表示沒有刻意減肥，但亦有努力控制飲食，今晚更會盡量少吃，「睇下可唔可以緊急補救下」。
談到8號鄧匡閔是從事高訂服裝行業，問到有沒有留意最近范冰冰出席高訂時裝周的打扮，有沒有邊套衫好看，她表示有留意，但現時專注在比賽上，未有太詳細看。