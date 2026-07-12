香港小姐2026｜陳梓穎曬得濟瞇埋眼被誤會中暑 鄧匡閔自覺身形唔靚再減3公斤

《2026香港小姐競選》12位佳麗今日（12日）到廣州從化國際賽車場拍攝外景，是日天氣非常酷氣，氣溫一度高達38度，一眾佳麗穿上賽車服在戶外地方擺pose，眾人都努力睜開眼睛及保持笑容。大會亦安排傘讓一眾佳麗用，遮一遮猛烈的太陽。

10號陳梓穎因為拍照時，不停瞇埋眼，在場人士憂她中暑著她頂住，事後她否認：「太曬擘唔開隻眼咋！」8號鄧匡閔讚工作人員很貼心，準備遮及風扇給她們。陳梓穎表示17歲已考獲車牌，之前也有玩過卡丁車，賽車就沒有試過，而鄧匡閔表示自己未有車牌，但試過做電單車乘客。