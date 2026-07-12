香港小姐2026｜麥美恩以師姐身份鞭策佳麗 自豪「龍躉村姑」名稱未被打破

《2026香港小姐競選》12位佳麗今日（12日）到廣州從化拍外景，上午在賽車場完成拍攝之後，下午一班佳麗到稻田以清爽造型現身。麥美恩以師姐、突襲訓練專員身份與一眾佳麗見面。她希望在短短幾天的時間同一班佳麗傾偈，了解她們的性格。她說：「希望可以俾到一啲貼士俾佢哋，因為佢哋決賽仲有時間，以前都有幫過好多師妹一啲訓練，多謝綜藝科嘅同事咁信任我。無論係選美經驗、講者司儀經驗，我都好想比好多實質同埋建設性嘅意見俾佢哋。」

她表示自己事前看定一班佳麗的資料及報道，但很多時需要現場觀察才能可以發掘到她們的潛能、缺點，自己也會提點一下她們，盼師妹們接納她的見。她說：「我會講一啲佢哋需要改變嘅嘢，譬如外型上、談吐，我諗佢哋請得我嚟，就係希望可以佢哋喺口才上邊會有進步，希望佢哋講嘢方面搵到佢哋嘅性格，可以做到一個娛樂性嘅show比觀眾睇。每年香港小姐都係觀眾好期待嘅節目。我覺得大家唔好咁斯文，我嚟得都係想拉近距離，佢哋唔需要當我係一個前輩，希望令到佢哋喺短時間入面改進同進步。去拍外景都係希望佢哋有一種去旅行嘅感覺，希望佢哋可以搵到自己，喺一啲咁辛苦嘅環境，可以睇清楚自己性格。」

龍躉村姑後無來者

談到她當年參選獲封為「龍躉村姑」，麥美恩笑謂一班佳麗沒有問題：「本身佢哋冇先天性龍躉嘅問題，冇人可以超越呢個名銜，哈哈！希望佢哋可以睇到前面啲師姐都經歷好多蛻變，希望佢哋有信心。未到最後一刻，都仲有機會去進步！我都比鼓勵佢哋，靚有好多種表達嘅方法，我係口才、性格行先，希望一啲仲係好怕羞、斯文，希望佢哋可以釋放多啲可愛、活潑一面，可以好笑啲等大家有嘢講吓。」

她表示名銜當然重要，但必須展示最真一面。她說：「因為觀眾都係評判，我當年雖然冇名銜，但係觀眾緣都係一個獎勵嚟嘅，觀眾記得你，佢哋想睇你喺呢一行發展都係一種肯定。大家好好把握展現自己最靚一面嘅機會！」