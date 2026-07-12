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娛樂
出版：2026-Jul-12 20:44
更新：2026-Jul-12 20:44

香港小姐2026｜2號李澤欣自認行李亂糟糟 大讚6號盧蔚晴身材好

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2號李澤欣、6號盧蔚晴是人氣比較高佳麗。（娛樂組攝）

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2026香港小姐競選》12位佳麗今日（12日）到廣州從化拍外景，上午在賽車場完成拍攝之後，下午一班佳麗到稻田以清爽造型現身。2號李澤欣及6號盧蔚晴表示今次拍攝雖然熱，但比上次感覺輕鬆，加上有工作人員照顧。李澤欣說：「上次係第一次拍外景，覺得好漫長，有經驗之後，又有工作人員幫手，合作得很愉快！」早前李澤欣被踢爆行李非常混亂，與8號鄧匡閔互相輝映，她聞言忍不住笑了出來，更稱今次更亂，但自覺亂中有序。盧蔚晴自覺很整齊，就算亂也不打緊，最緊要搵到想要的東西便可。

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（左起）1號袁絲珩、2號李澤欣、3號李澄晴、4號譚雅文、5號魏欣、6號盧蔚晴。（娛樂組攝）

10層防曬抗強光

談到明天再次以泳裝示人，李澤欣大讚盧蔚晴身材最好，而自己食量頗大，只好喪做運動。問到有沒有做足防曬，盧蔚晴笑李澤欣搽了10層防曬，李澤欣認搽了很多層，但相信回酒店卸妝後仍會黑少少。盧蔚晴又稱自己未見過如此大片的稻田，自己很想把握時間拍reels。

問到她們首次見麥美恩的感覺，李澤欣表示很驚喜，知道對方口才很好，希望可以請教她一些對答技巧，盧蔚晴覺得對方長時間都力量滿滿。談到麥美恩是大笑姑婆，有別港姐一般形象，李澤欣自言一班佳麗也不弱。二人都是今屆大熱門，其中李澤欣在港姐專頁的短片點擊率較高，但亦開始出現haters留言攻擊，她多謝大家支持，但自己不是活在網民的評論。盧蔚晴認為無須理會，以平常心對待，畢竟會有人喜歡或不喜歡自己，李澤欣表示認同。

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