Sammi答謝會｜黃子華壓軸嘉賓講10分鐘㨂篤笑 化身歡哥自彈自唱改詞版《終身美麗》(有片)

鄭秀文（Sammi）在啟德主場館舉行一連三場「答謝會」，今晚(12日)舉行尾場，Sammi以一身鮮紅小背心配牛仔褲登場，接連跳唱《叮噹》和《Chotto 等等》後，跟全場來自各地的觀眾打旦招呼，多謝每一位入場的觀眾，高呼：「啟德場地再大都比不上你哋嘅愛同熱情。」今晚仍有花車巡遊環節，先後唱《衝動點唱》和《熱愛島》。

首個啟德答謝會 好威水 第三場請來黃子華擔任嘉，今晚在播完《夜王》片段和唱畢未發布的新歌《隕石與地球》後，Sammi感觸表示：「歡哥同V姐佢哋兩個係好特別，愛情裏面歡哥對佢無條件嘅愛，兩肋插刀，實在令我相當感動。」子華神戴著黑超以「歡哥」造型驚喜登場，全場歡呼尖叫。他自言當被V姐會否出現時，「佢話知我冇乜嘢可表演，但你哋見到歡哥就開心，其實我係有表演，我嘅表演就係除眼鏡。」他自言表演就無，但想分享一點感想，他拖著Sammi邊行邊分享，笑指全香港最威是Sammi，「以前香港最威水係紅館開演唱會，而家最威水係啟德，但佢係啟德開答謝會？就知你幾偉大。」他笑指Sammi史無前例，帶了個新名詞給香港，他續指，「呢兩日香港多咗兩個會，一個係免費雪糕三合會，第二個係高級好多嘅答謝會。就係你呢個答謝會，同時答謝又唔係 演唱會，因為無論佢唱乜跳乜，都係想表達兩個字——多謝！」

合約糾紛 子華直言感奇怪，「點解要多謝你哋，因為你哋將會睇佢另一個演唱會，所以佢就為咗多謝你哋開個答謝會，即係未來佢為咗多謝你睇答謝會，再開一個勁到出汁、勁到起膠嘅答膠道謝會，膠唔係粗口嚟，即係勁到凝結就是膠。」他自言中文不錯，「謝」字帶有抱歉的意思，就如謝罪，而這次答謝會亦有謝罪之意，因為發生了合約糾紛，繼而向著觀眾說，「你哋係甲方，買咗件貨畀錢，而乙方交唔到貨，而家件貨交唔到，所以邀請大家嚟廠房，係有設備㗎，有工人做晒嘢，所以有拖冇欠，今日我覺得係膠油會，油唔係朋友個友，係淋紅油嗰油，佢今日開呢個會，千祈唔好淋紅油。」

冇違反商品說明條例 叫觀眾回水 不過，他認為這次答謝會好「戇居」，因為這三晚的演出就像演唱會一樣，「鄭秀文一支咪、大個場就搞掂，機關可以唔要，唔鍾意咪唔要，想睇機關就去迪迪尼；大家睇吓你張飛，冇違反商品說明條例，you & mi，鄭秀文亞洲巡迴演唱會，香港都係喺『亞洲』，前兩日仲有劉德華「繞場」一圈，所有條件有晒，點解要取消，你唔好意思講，我講『每人俾番一半，唔使$1880，$880現金掟上嚟！」 齊喊：一定唔會淋紅油 子華神自言與Sammi認識約9年，清楚知道她的缺點，就是對金錢沒概念，接著大爆Sammi私隱，「拍戲萬歲，我都有請，一人一支雪條，但佢租雪糕櫃任食，唔係一日，係拍幾耐食幾耐，我平時唔食，最多一日食一支，如果唔使錢，一日食三支好合理，帶埋返屋企，每人每日攞十、八支，劇組成百人，所有佢係冇金錢概念，呢啲真係好心有好報，今日嘅答謝會都係咁大誠意，不計回報，大家係咪應該俾啲鼓勵佢。」接著，他帶領全場跟著高呼：「321，我哋一定唔會淋紅油！」繼而問Sammi放唔放心？「你真係辛苦，辛苦晒！」

「歡哥」二創 V姐笑得開懷 黃子華交出精彩嘅棟篤笑後，更為Sammi開金口：「黃子華係唔識唱歌，但歡哥有唱歌，拍《夜王》因為V姐走咗，佢好空虛，百無聊賴攞結他懷緬V姐。」跟住黃子華就孭起結他，自彈自唱改詞版《終身美麗》，其中「愛有千般重 重過羅湖的鐵路」、「你的手指再笨拙再抽 穿窿褲被你修補」、「是你去喚醒我 發達才能被愛慕」、「我這幸運兒合著眼睛 只得你健碩身影」逗得「V姐」Sammi哈哈大笑，全場笑破肚波。最後一句，「 在他們的眼內 你係最矜貴……」更令Sammi感動。