Sammi答謝會｜遇小挫折與許志安拖手合唱成美好記憶點 感激劉德華黃子華兩肋插刀

鄭秀文(Sammi)一連三場「You & Mi 」答謝會，昨晚(12日)於啟德主場館圓滿結場。3場分別請來劉德華、許志安、和黃子華擔任嘉賓。Sammi在完騷後受訪，表現興奮，她直言每晚完show都會睇留言，開心能奉上令觀眾滿意的演出，喜出望外，「第一晚嘅觀眾唔知入嚟有咩睇，都肯嚟，好感恩，同埋睇到呢個Show嘅誠意，真係喺非常有限嘅時間裡，做到一個好認真嘅演出。」由於很多觀眾最終未必睇到正場的演唱會，故希望答謝會也能做到演唱會的氣氛和水準，「唔可以剩係派個包，飲杯茶傾兩句。有時錢未必係最主要，係過程同心機，同埋期望值，咁期望但又失望，我代入佢哋，所以我覺得要做個好認真嘅騷。」

盼一年內補開正場Show 問到可有其他折衷方案，或實際是甚麼部件失誤，Sammi重申不太認識技械運作，「據我所換唔切部件，其實唔可以睇少一粒鏍絲釘，無論大小都重要。再大嘅騷都緊要唔過人嘅安全，所以要防範於未然。當然係失望，但我將失望擺到最後，安全擺到最前。」她表示亦從事件看到公司上下齊力協力。問到損失多失，她笑言，「金錢要問老闆，我唔係投資者。」她自言跟老闆都認為要站在觀眾立場，給予補償好重要，「答謝會係無路走當中嘅最好辦法，結果咁美好，好似中咗頭獎咁。」談到可會追究責任，她表示不清楚，這幾天全力為答謝會準備，亦無暇跟進。至於何時舉行正場，Sammi表示暫仍未知道，「其實我希望一年內，太耐又唔好，兩年又排過就唔好啦，但都要睇啟德啲期。」她表示休息一日便要再開工。

有限資源做到最極限 好揼本 在短時間內籌辦答謝會，向來認真的Sammi，雖然舞台簡約，但每天換上不同的華麗歌衫，繞場花車亦每晚換款，非常揼本，她直言，「至於你話個騷好揼本，都係㗎，又換車，所以真係不惜工本，係有限資源入面做到最極限。我聽到好多觀眾話，呢個咪一個正常嘅騷，我話唔係，原先個騷真係預備咗好多好多內容。但係原來，原本簡簡單單嘅騷，大家都接受我做一啲一簡單嘅騷，我覺得好似開拓咗一啲另外一啲眼光。有時做吓呢啲咁簡單都好。」

劉德華睇騷變嘉賓 黃子華拍完通宵唱二創 鄭秀文特別多謝3場答謝會嘉賓，「多謝子華、華仔，特別呢兩位嘉賓，(仲有安仔？)安仔都多謝，為呢個孤零零嘅答謝會，增添好多力量同色彩。」鄭秀文續說：「華仔，尤其子華，佢仲要開完通宵，覺都冇乜點瞓，呢份心意都唔知點多謝，仲有華仔，佢本來嚟睇騷，我請佢上嚟花車巡遊，變咗佢又半場冇得睇。因為係佢朋友請佢睇，真係好⋯⋯成個life有身邊對我好好嘅人。」問到事前可知道子華唱二創版《終身美麗》，Sammi指事前完全不知，「我知佢彈結他，但唔知佢改歌詞『重過羅湖的鐵路』。(覺得佢唱得如何？)相當之好，梗好唔夠我好啦！佢真係兩肋插刀。」至於被爆租雪糕車，她笑言，「我係雪糕代言人，都有折頭。」

厭做許志安個唱嘉賓 談到與許志安拖手出場，鄭秀文一臉靦腆：「自然啦，我覺得⋯⋯自然啦。(有回憶殺)我覺得都係有意義，呢件事對我唔係小嘅事，我覺得都係唔容易解決嘅困難，都係一個小挫折。我覺得人生裏面，小挫折，一齊去度過，係個記憶點裏面⋯⋯我覺我有呢啲記憶，都係美好同埋重要。第二場我完全冇嘉賓，所以我覺得唔好啦，中間又穿咗個咕窿(欠了一個環節)，同埋我真心唔想一個人企喺個台，每晚有一個嘉賓，好似有多啲力量。」問到可會撐安仔紅館演唱會，她秒回：「我一定睇。(做嘉賓呀)好厭喎，又係我。(唔厭呀！可以每場都有你)唔諗住啦，不過嘉賓，唉，好厭呀，觀眾可能想睇一啲新嘅。」