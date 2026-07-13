Sammi答謝會｜鄭秀文自爆增磅索爆要換新Bra 舞台沒機關曾感似「剝光豬」

鄭秀文(Sammi)一連三場「You & Mi 」答謝會，昨晚(12日)於啟德主場館圓滿結場。來到最後一晚，Sammi依然非常落力跳唱，穿上小背心跳唱《煞科》和《獨家試唱》、《螢光粉紅》和《星秀傳說》Medley後，一度揭起背心露腹肌，笑言，「好索，唔怪得叫我增磅，原來增完磅咁鬼索，啲bra都唔啱用，要買過晒啲bra。」接著認真表示，「喺呢件事令我深深體會何謂風險，我覺得生命只要有愛，有童心就可以度過很多難關。」

Sammi感激公司和團隊沒有大難臨頭各自飛，反而更同心，她坦言起初得知在啟德開show，也曾擔心未能駕馭，「唔知自己能力，同呢個咁大嘅會場相唔相稱，點知喺仲發生咁嘅事，最重要嘅機關最華麗嘅舞台冇晒，就好似將Sammi剥光豬，但經過呢3晚，只要有一支咪，有我隊band、有音樂、有dancers，有你哋，原來Sammi係可以。好多謝呢幾日，雖然好艱難，但發現一個新嘅自己。」

Sammi感激老闆和公司上下一心，「其實呢個咁大嘅危機，處理得唔好可以係重大災難，無諗過竟然喺呢年事上，令咁多人咁開心。」看到觀眾睇得開心，一切壓力都值得。她又提到《我們是這樣長大的》一句歌詞，「人大了難得放縱地笑」，「我無諗過3晚答謝會令大家咁開心咁放縱地笑，我覺得好值得，就好似《夜王》歡哥話：『開心好緊要』！」她形容這猶如神蹟，這3天靠信仰支持「只要信，不要怕」，最後她做到了，接著她唱出《上帝早已預備》時，忍不住落流。