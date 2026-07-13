呂方車cam 片後首現身演繹「向後bye」自抽 網民瘋狂留言：死矮仔我記得你

近日網上瘋傳一段「車Cam」片段，疑似歌手呂方的一名男乘客與網約車司機由於下車地點有出入，而發生爭執。司機當時更教該名乘客開車門時，說了一句「向後掰」（粵音 bye)，意外成為網絡潮語。雖然呂方一直未正面回應片段，但面對全城議論，他不單未有動氣，反而趁勢借「向後掰」自抽，引爆網民熱議。

「向後bye」一夜爆紅

事緣該段車廂衝突片段在網絡瘋傳，其中，司機教路的一句「向後bye」即向後拉開車門把手，迅即成為今期最紅潮語。主角身份備受揣測之際，呂方昨晚在北京「首度現身」，他在社交網貼出踩單車短片，親身抽自己水，並寫道：「今晚放棄四輪，換兩輪兜兜風～騎車之前記得把車梯向後掰 #明星不止AB面 #夜騎#北京。」主動自嘲，更特意用「 明星不止AB面」做hashtag，特意回意一些對他會講粗口感震驚的網民。



