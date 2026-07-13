龔嘉欣發律師信割席「KEW+」 與日籍緋聞男友情侶檔成過去

無綫視后龔嘉欣近年進軍飲食界，大搞甜品蛋糕副業。她與日籍緋聞男友、甜品大師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）因烘焙結緣。二人早年合夥與集團投資開舖，曾甜蜜表示：「我們裏應外合，我主要負責管理，他就做出品。」不過，龔嘉欣昨日（12日）突然透過律師行發表嚴正聲明，宣布與品牌「KEW+」徹底割席，表明早於去年初已終止合作，並拒絕為對方日後任何行為承擔法律責任。

突發聲明割席

根據律師事務所發出的文件，龔嘉欣委託處理與「KEW+」的相關事宜。聲明中表示自2025年1月23日起，她已結束與「KEW+」及所有關聯品牌之間任何直接或間接的法律關係。與此同時，對於該品牌的實際持有人、僱員、代理人、承包商或被許可人其後造成或將造成的任何作為或疏忽，龔嘉欣一概不會負責，正式與品牌撇清關係。

龔嘉欣的甜品生意一度愈做愈大，2024年更進駐九龍塘開設第四間分店，當時她親身上陣並雄心勃勃計劃進軍港島區，將業務連鎖化。然而，她卻早已在去年初全面退出相關合作。今次高調發聲明，旨在釐清雙方再無任何法律或商業上的連繫，更似乎是意味著她與松岡哲也的緋聞關係也正式告一段落。