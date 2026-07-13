《夜王》BB林熙彤直認與Gareth. T一齊行街 讚湯令山風趣幽默 由邱禮濤執導、劉青雲、周家怡和鄧濤主演的懸疑電影《復仇的人》，今日招待傳媒探班。《夜王》BB林熙彤Hazel在戲中演學生，她形容是從演以來最大尺度角色。談到網傳疑似她與Gareth.一齊行街，Hazel就直認是片中人，更大讚Gareth風趣幽默。

展現女團另一面 林熙彤在《復仇的人》與女團VIVA成員張鈊貽 (ValC)和李晞彤 (Carina)首次合作，3人在戲中演學生，ValC首次染黑頭髮，「我天生頭髮偏啡，無見過自己黑色頭髮，對比我做中學生個樣，仲曳過而家。」她自言早已知會父母，更嚇親家人的外傭姐姐。」Carina則演一個喜歡夜蒲的曳學生，「都係好有挑戰性嘅角色，我同ValC都係第一次拍戲，希望俾到女團以外的一面給大家看。」

有聽《玻璃》避談是否重要的人 《復仇的人》圍繞校園欺凌，Hazel演受欺凌者，她自言今次挑戰大尺度，嘗試做從未做過的事，單看劇本時已經很揪心，在家中排練時更是情緒崩潰。問到緋聞男友Gareth.T有否安慰時，她就表示只有家中3隻貓目擊。至於有否聽《玻璃》，她表示有聽。Gareth曾表示這歌是送給重要的人，被問到是否為她而寫時，Hazel就表示不知，「要問返佢至知，我都無直接問佢，(佢有無直接同你講？)都無，(係咪重要的人？)要問返佢，(是否拍拖？)我哋講返套戲啦。」她表示也有恭喜Gareth開show，直言兩人是好朋友，問到有否訂演唱會門票時，她爆笑回應：「今日唔知聽日事……我希望好多嘢做，意思係唔知我嘅行程。」