陳瀅對緋聞男友周嘉洛行程瞭如指掌 自爆是寫劇本殺高手

陳瀅剛在荷蘭阿姆斯特丹享受完兩周假期，昨日（12日）現身旺角始創中心「機動狂熱．港式情懷」活動，神采飛揚，她與AI人型機械人齊跳「鯊魚舞」，又跟懷舊藝術品打卡。
最愛港式美食
提起懷舊，陳瀅笑言會先諗起港式美食：「因為喺香港真係有好多美食，係由好多年之前到依家，都依然有好多唔同版本嘅。例如可能蛋撻啦，又或者老婆餅啦，即係呢啲都已經係好多年之前已經做出來嘅。咁到依家可能又會有個摩登（現代）版。」
陳瀅憶述讀書時放暑假，會約朋友行街，昨日現身商場活動「重遊舊地」，勾起昔日回憶：「我以前讀小學嗰陣，每年夏天都會返嚟香港探親友。有屋企人住喺呢個商場附近，所以成日約表姐、表哥一齊玩。當年呢度有好多遊戲攤位，玩完就上去買文具準備開學，返呢度真係好懷念、好多回憶。」
自創劇本獲激讚
陳瀅更自爆是動漫迷，偏好劍擊、動作及機械人對戰。她又透露假期後便飛泰國工作，於9月投入新劇組。問到會否趁空檔約會緋聞男友周嘉洛，她對男方行程瞭如指掌：「佢都要入新劇組喎。」談及她與周嘉洛、朱敏瀚為JW慶生時被指醉到趴地，陳瀅澄清自己沒有醉，只是在玩劇本殺扮死者。該劇本是按周嘉洛、朱敏瀚和JW的性格來寫，當作送給JW的禮物，朋友們都說她寫的劇本比用萬多元買回來的更好玩，還叫她再寫。陳瀅被形容為「被演員耽誤的編劇」，她認為可能與看得多劇本有關，笑言有考慮過兼職編劇賺錢。