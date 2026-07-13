陳瀅對緋聞男友周嘉洛行程瞭如指掌 自爆是寫劇本殺高手

陳瀅剛在荷蘭阿姆斯特丹享受完兩周假期，昨日（12日）現身旺角始創中心「機動狂熱．港式情懷」活動，神采飛揚，她與AI人型機械人齊跳「鯊魚舞」，又跟懷舊藝術品打卡。

最愛港式美食

提起懷舊，陳瀅笑言會先諗起港式美食：「因為喺香港真係有好多美食，係由好多年之前到依家，都依然有好多唔同版本嘅。例如可能蛋撻啦，又或者老婆餅啦，即係呢啲都已經係好多年之前已經做出來嘅。咁到依家可能又會有個摩登（現代）版。」