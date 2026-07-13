王賢誌破產後首度剖白 兩年看清真假朋友 直言更踏實清醒

家族坐擁30億資產的王賢誌（Vinci），2024年底因投資製作節目欠下近300萬債務，他未有向家人求助，自行入稟申請破產，消息一度轟動全城。事隔近兩年，他已低調移居加拿大重新出發。昨日（12日），他終打破沉默，在社交網發長文首度剖白破產後的心路歷程，感嘆期間飽嘗人情冷暖，並對雪中送炭的朋友表達由衷感激。

王賢誌在帖文中回望這段日子，坦言：「這一兩年，高低起伏都經歷過了。曾經站在山頂，轉眼又跌入谷底，很多事情正是在這段路上才看得最清楚—誰是真心，誰只是路過；誰在你風光時靠攏，誰在你落難時仍然站在身邊。」他感慨道看清人性根本不需要等到年老，「人情冷暖，從來不必等到年老才看透，這一兩年，已經足夠。」

感謝朋友雪中送暖

王賢誌提到最讓自己感動的，是不少朋友傳來簡單的訊息，「簡單一句『撐你』、『加油』、『我在』，已經是最溫暖的力量。你們不只是說說而已，而是真的願意花時間，在我人生黑暗的時候，送來一點光。」他表示留言太多未能逐一回覆，但每一句話都記在心裡，感謝大家給予鼓勵之餘，更給了他空間去沉澱與冷靜，直言「這份包容，我格外珍惜。」

不值得的人

除了感謝真心朋友，王賢誌亦不忘回應那些看不起他，甚至在背後中傷的人，直言：「你們讓我更清楚，未來不需要再浪費時間在那些不值得的人身上。這個世界，妒忌富有、嫌棄貧窮的人，我早就見識過，只是這次再確認得清清楚楚。」最後，他指無論是扶持過他、還是考驗過他的人，都讓他有所學習與成長，往後會走得更踏實、更清醒，並以「謝謝你們曾經在我生命裡出現過」作結，態度豁達。