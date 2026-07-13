香港小姐2026｜李澤欣收復失地靠床上運動？與李澄晴走腩成功

《2026香港小姐競選》 12 位佳麗今日（13日）在廣州從化穿上泳衣進行外景拍攝，對比上一次湖南泳衣拍攝，今次不少佳麗已經收腩成功。2號李澤欣與3號李澄晴上月在湖南穿衣拍外景時，腰肢比較粗壯，凸出小肚腩，狀態跌watt，但二人今日收復失地，當中李澤欣是比較sharp醒的一個。

自己睇相都「驚咗下」 李澤欣承認上次拍外景準備不足，狀態完全不濟，自己看過照片之後也「驚咗下」，立即改變飲食，但有了經驗之後，今次準備較好，亦很開心大家見到其努力的成果。 李澄晴指上次第一次出trip，睡眠不足，回家之後改變飲食習慣，並把握時間休息，自覺今日表現好多了。提到有些佳麗腹部操出一些肌肉，線條較佳，李澄晴表示有留意到，自己會努力鍛鍊。李澤欣指知道有些佳麗本身體脂甚低，只好盡自己能力展示最好狀態，不用去比較。