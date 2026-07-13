熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-13 18:00
更新：2026-Jul-13 18:00

香港小姐2026｜李澤欣收復失地靠床上運動？與李澄晴走腩成功

分享：
WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.47.26 (1)

2號李澤欣與3號李澄晴清減了不少。（娛樂組攝）

adblk4

《2026香港小姐競選》 12 位佳麗今日（13日）在廣州從化穿上泳衣進行外景拍攝，對比上一次湖南泳衣拍攝，今次不少佳麗已經收腩成功。2號李澤欣與3號李澄晴上月在湖南穿衣拍外景時，腰肢比較粗壯，凸出小肚腩，狀態跌watt，但二人今日收復失地，當中李澤欣是比較sharp醒的一個。

WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.47.26 1 6 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.42 (3) 7 12 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.42 (2) WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.47.27

自己睇相都「驚咗下」

李澤欣承認上次拍外景準備不足，狀態完全不濟，自己看過照片之後也「驚咗下」，立即改變飲食，但有了經驗之後，今次準備較好，亦很開心大家見到其努力的成果。

李澄晴指上次第一次出trip，睡眠不足，回家之後改變飲食習慣，並把握時間休息，自覺今日表現好多了。提到有些佳麗腹部操出一些肌肉，線條較佳，李澄晴表示有留意到，自己會努力鍛鍊。李澤欣指知道有些佳麗本身體脂甚低，只好盡自己能力展示最好狀態，不用去比較。

adblk5
1號 袁絲珩 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.44 (2) 2號 李澤欣 WhatsApp Image 2026 07 13 at 13.01.08 3號 李澄晴 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.44 (1) 4號 譚雅文 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.44 5號 魏欣 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.43 (6)
6號 盧蔚晴 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.43 (5) 7號 楊媛媛 WhatsApp Image 2026 07 13 at 13.07.04 8號 鄧匡閔 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.43 (3) 9號 周芳姿 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.43 (2) 10號 陳梓穎 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.43 (1)

酒店膳食太好味

由於早前有片段見到她們碟碟清，昨晚酒店安排的膳食豐富，問到有沒有特別忍口，二人表示繼續本住「食得唔好嘥」、「唔好浪費食物」的清神，又大讚好好味。李澤欣表示食飽之後有做些「床上運動」，她續說：「喺床上做一啲腹股運動！」李澄晴問道是不是踩單車，李澤欣說：「係吖，Jasmine （盧蔚晴）話踩單車可以有腹肌！」李澄晴就用行消耗一下。

談到距離比賽還有一段時間，李澄晴希望可以操到馬甲腺，同時也會練舞作為才藝表演，一舉兩得。李澤欣就以平常心，只要做到自己滿意身型，能夠有自信示人，已經是很不錯的表現，至於才藝表演，她就撒嬌說道：「秘密！哈哈！」

adblk6
11號 顏懿菲 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.43 12號 湯家琳 WhatsApp Image 2026 07 13 at 12.56.42

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務