香港小姐2026｜李澤欣收復失地靠床上運動？與李澄晴走腩成功

《2026香港小姐競選》 12 位佳麗今日（13日）在廣州從化穿上泳衣進行外景拍攝，對比上一次湖南泳衣拍攝，今次不少佳麗已經收腩成功。2號李澤欣與3號李澄晴上月在湖南穿衣拍外景時，腰肢比較粗壯，凸出小肚腩，狀態跌watt，但二人今日收復失地，當中李澤欣是比較sharp醒的一個。
自己睇相都「驚咗下」
李澤欣承認上次拍外景準備不足，狀態完全不濟，自己看過照片之後也「驚咗下」，立即改變飲食，但有了經驗之後，今次準備較好，亦很開心大家見到其努力的成果。
李澄晴指上次第一次出trip，睡眠不足，回家之後改變飲食習慣，並把握時間休息，自覺今日表現好多了。提到有些佳麗腹部操出一些肌肉，線條較佳，李澄晴表示有留意到，自己會努力鍛鍊。李澤欣指知道有些佳麗本身體脂甚低，只好盡自己能力展示最好狀態，不用去比較。
酒店膳食太好味
由於早前有片段見到她們碟碟清，昨晚酒店安排的膳食豐富，問到有沒有特別忍口，二人表示繼續本住「食得唔好嘥」、「唔好浪費食物」的清神，又大讚好好味。李澤欣表示食飽之後有做些「床上運動」，她續說：「喺床上做一啲腹股運動！」李澄晴問道是不是踩單車，李澤欣說：「係吖，Jasmine （盧蔚晴）話踩單車可以有腹肌！」李澄晴就用行消耗一下。
談到距離比賽還有一段時間，李澄晴希望可以操到馬甲腺，同時也會練舞作為才藝表演，一舉兩得。李澤欣就以平常心，只要做到自己滿意身型，能夠有自信示人，已經是很不錯的表現，至於才藝表演，她就撒嬌說道：「秘密！哈哈！」