沈震軒談呂方「車cam片」：服務係咪可以做好啲 嘆動輒網絡公審作報復(有片)

由邱禮濤執導、劉青雲、周家怡和鄧濤主演的懸疑電影《復仇的人》，今日招待傳媒探班，沈震軒在戲中演牙尖嘴利的律師，他自爆做臨時演員時，已曾與青雲和古天樂在2009年的電影《撲克王》同場，當時他演後排的手下，只有一兩句對白，今次終有機會與劉青雲演對手戲，他自言要應付長對白，「最近演舞台劇(獨腳戲《Ko‘s Coffee》)，要背30頁紙對白，我自問背對白都叻，所以都幾好玩。」

發文回應 遭人身攻擊 《復仇的人》圍繞網絡欺凌，沈震軒認為現今網絡風氣不健康，動輒以網上公審來報復。近日網上瘋傳一段疑似歌手呂方與網約車司機爆粗互罵的「車Cam」片段，曾做過網約司機幫補生活的沈震軒有發文回應，雖獲不少網民讚發言持平，同時亦引來粗口謾罵和人身攻擊。沈震軒強調發文並非要挑起爭論，「我唔係好鍾意公審呢個行為，將啲嘢放上公海，俾唔同觀點嘅人討論，好多好偏激嘅人，好影響小朋友，愈嚟愈多校園欺凌同自殺。其實公審意思係咩？即係報仇，現場拗唔過你，放上網俾人話番你，呢個行為好唔啱，如果鼓吹呢件事，嚟緊新一代可能覺得唔使打贏你，連鬧交都唔使，搵人去欺凌你。所以無論係司機或乘客放上網都係唔啱，其實呢件係你兩個人嘅事。點解要複灼？」

曾做司機 保持專業態度 問到可曾遇過態度惡劣的客人時，沈震軒笑言相信吸引力法則，甚少遇上無理客人，「我都做過司機(網約)，服務點解唔可以做好啲，要咁樣嘅態度，好多爭執都來自雙方態度，互相態度好啲就唔會發生呢件事。」他自言是理性的人，甚少在工作環境與人爭拗，通常遇到有欠專業的人，才會容易觸動神經，他嘗試舉例，「例如現時茶餐廳都以Apps落單，侍應相對冇乜嘢做，萬一我唔慣，有嘢查詢，如果侍應話唔知，叫你眼Apps，咁你嬲唔嬲？」他認為作為專業待應，理應解答食客提問。