劉青雲未聞《風林火山》推加長版 周家怡椎間盤撕裂住院兩日

邱禮濤執導、由影帝劉青雲主演，陣容還有周家怡、金像獎最佳新演員鄧濤合演的懸疑電影《復仇的人》現已開拍，今日安排傳媒探班。劉青雲以留鬚型造演神秘的無牌網絡偵探，問到是否刻意打造「劉巿民」造型」，他笑言，「只係唔小心留鬚……其實係導演要求。」談到《風林火山》急叫停影音產品發行，有傳原因是導演麥浚龍有計劃推5個半小時的加長版，青雲自言沒有留意，「但我所謂，導演嘅決定，我OK。」

鄧濤演為追查妹妹自殺真相的姐姐，向青雲演的網絡偵探求助。首次與劉青雲合作，她自言好開心，問到可有被影帝的氣場震懾時，青雲率先代答：「俾你哋氣場嚇親多啲。」鄧濤點頭笑言，見到傳媒更緊張。她表示僅開工一日，「青雲要感受我嘅駕駛技術，可能佢驚啲。」青雲大讚鄧濤的駕駛技術不錯，他笑言以前拍戲更驚險，今次只屬小兒科。談到為何會接拍此戲，青雲就認真表示，「我覺得呢件事喺現今網絡成日發生，網上欺凌，好多年輕人睇到會自爆自棄，甚至會做傻事，全世界都發生緊，咁啱呢套戲就係用客觀嘅睇法諗下點解。」他深信絕對有類似的欺凌事件曾發生，很值得深入探討，他續道，「外國有學生揸槍返學校報仇，有咩原因咁大仇口，呢套戲唔係俾答案大家，而係想大家諗吓點解。」

雙腳痺又痛

問到上網習慣時，青雲自言甚少網上瀏覽，主要為工作搜集資料，更自爆不懂打字，「我大概16歲學過打字，仲係打字機年代。」他又談到現時連睇劇本都要面著屏幕，「完全無咗紙嘅味道，感受唔到文字嘅味道，但最大好處係可以放大，放大一點點，(會否重新打印？)唔會，又我會將重要對白用手寫一次，感受唔同啲。」

周家怡就演中學老師，她自言角色並非熱心的老師，只當作打工。談到早前做運動致椎間盤撕裂，她直言，「好痛，住咗兩日醫院，原來椎間盤撕裂無得醫，點都會有裂痕。」她坦言現時仍因此而腳痺，「好似風濕咁，覺得好痺。」她表示需暫停做運動，未能應付動作戲。