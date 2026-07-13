李泳豪自嘲身形暴漲至人生高峰 透露攞獎李家鼎一原因拒出鏡

因「李家風暴」備受關注的李泳豪，將外界目光化為助力，其個人YouTube頻道「豪仔 ON AIR」訂閱數極速飆破10萬，現已達12.8萬。近日，他與太太一同開箱獲平台頒發的10萬訂閱銀獎牌，場面溫馨，並解釋父親李家鼎（鼎爺）缺席原因，同時自嘲身形暴漲至人生高峰。





爆鼎爺食飽即瞓拒出鏡 在開箱影片中，李泳豪自認是「破壞王」，深怕弄壞獎牌，索性把拆封任務交給李太。他接過太太遞來的獎牌時，笑稱包裝像「Pizza盒」。他逐一感謝香港、海外及全球華人觀眾，更飲水思源多謝支持父親鼎爺的粉絲。對於鼎爺未有亮相，李泳豪透露父親原想參與，卻因吃飽想早睡而放棄，更拋下一句：「哎呀 不要搞我」，自嘲年輕人的東西別折騰他，李泳豪更表示會設法游說鼎爺下次一同手持獎牌拍片或影相分享喜悅。

李太答應孖鼎爺買餸

提到頻道日後方向，李泳豪順勢代網友發問：「好多人叫李太同爸爸一齊去買餸，你可不可以？」李太爽快答應，卻貼心補上一句：「等天氣冇咁熱嗰陣時先，因為老人家怕熱，怕佢辛苦。」李泳豪亦附和指炎熱加驟雨，務必以老人家身體為先，盡顯孝心。李泳豪不忘感激太太這位「幕後功臣」，表示構思自己負責，但拍攝、燈光與字幕則靠李太；李太謙虛回應：「好多不足會繼續加油，其實做得不係太好，我哋會邊做邊學。」

