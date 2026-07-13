施南生離世｜徐克現身養和 離婚後再見亦是朋友

資深電影人施南生近日因病留院，情況欠佳，可惜最後不敵病魔離世，享壽75歲。今年3月，文雋在其頻道播出施南生的訪問，她在片中面色及精神不俗，惟5月她出席亡友谷薇麗的告別式時，面色蒼白及身形變得單薄的她步伐蹣跚，出入更需要拐杖及兩人攙扶，完全判若兩人。電影工作室發出的哀告指，施南生自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，於今日（13日）晚上20:51於養和醫院安詳辭世。

施南生非常欣賞徐克才華

施南生前夫徐克身在養和醫院，料他會交代對方的身後事及回應記者提問。施南生與徐克曾被譽為香港影壇的「神鵰俠侶」，二人於1996年結婚，其後徐克拍攝《龍門飛甲》時認識一名比自己年輕30年的女子樂樂，並聘為助手兼交往，導致施南生於2014年宣布離婚。

她早前接受文雋的YouTube頻道訪問，透露當時因一位共同好友張培薇而認識，但第一眼見到徐克時，首印象是「好似越南難民咁。」縱使徐克的印象予人像越南難民，但施南生非常欣賞他的才華，所以很快跟對方墮入愛河。她說︰「做呢行都知，真係好精彩嘅導演係好少，好多係諗到做唔到，或者係做到諗唔到，但徐克個想像力好豐富，佢講到真係做到俾你睇，永遠都唔會一樣，今日係咁，6個月又另外一樣嘢！好叻！」