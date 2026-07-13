施南生離世｜香港電影推手打造黃金時代 與黃百鳴麥嘉志偉新藝城七人小組

施南生是香港舉足輕重的電影製作人，她於70年代先後在無綫電視、香港電台、佳藝電視、麗的電視當製作及行政。80年代香港新浪潮電影興起，施南生的名字就與徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅。因為她嚴謹的管理技巧、西化的市場推廣方式、處事風格俐落果斷、眼光獨到，獲同儕暱稱為「管家婆」。 1981年，她加入新藝城影業有限公司出任行政總監，與當時新藝城三位主腦麥嘉、石天和黃百鳴及陸續加盟的徐克、曾志偉和泰迪羅賓組成「七人小組」，她以組內唯一女性的身份提出女性角度見解，更在當中扮演關鍵的平衡角色。新藝城七人小組於1981年至1990年期間在麥嘉於美孚新邨的家中，有一房間稱為「奮鬥房」，不少電影橋段是石天等人在奮鬥房於凌晨時分不眠不休地想出來的。短短幾年內，他們將這個只有七人的小電影公司發展成了80年代香港影壇最有影響力的電影公司之一，像《最佳拍檔》系列、《鬼馬智多星》和《我愛夜來香》等等，接連創造香港電影票房紀錄。

其後她與徐克成立電影工作室及發行工作室（香港）有限公司，加上她英語、法文了得，她在康城影展建立了大量人脈，不但把香港電影推廣至海外，更成功開拓日本、韓國、以及遠至美國、北歐及南美等電影市場。因此，她也有華語影壇舉足輕重的金牌製片人、出品人，有幕後推手之稱。 1990年代協助香港有線電視、傳訊電視、電訊盈科等收費電視開天闢地。2002年獲林建岳邀請到寰亞出任副總裁，為《無間道》出品人之一。2006年，她擔任博納影業集團董事會主席，曾監製《竊聽風雲》、《大魔術師》及《桃姐》等作品。她也是《狄仁傑之通天帝國》的製片人，也是《龍門飛甲》、《奇門遁甲》的監製。早年的作品還有《夜驚魂》、《小生怕怕》、《最佳拍檔大顯神通》、《陰陽錯》、《最佳拍檔之女皇密令》等。