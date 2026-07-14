施南生離世｜有種閨密 叫林青霞與施南生

資深電影人施南生近日因病留院，情況欠佳，可惜最終不敵病魔離世，晚上8時51分於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。施南生是香港舉足輕重的電影製作人，在香港廣結人緣，在新藝城年代，與麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、曾志偉和泰迪羅賓組成「七人小組」，與名導前夫徐克再見亦是朋友，還有一位閨密林青霞。兩於八十年代初結緣，施南生和徐克促成林青霞來港拍《蜀山》，彼此見證對方的重要時刻，林青霞與Michael結婚是施南生和徐克簽字證婚。林青霞頒發第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」予施南生和徐克。施南生在自己獲得烏甸尼遠東電影節「金桑樹終身成就獎」的舞台上，於3年後頒發給同獲該獎的林青霞。林青霞曾在2020年的作品《鏡前鏡後》中，以「閨密」為題撰文，寫下她與施南生橫跨逾45載的友情。林青霞寫道：「能夠被她納入知己的名單可以說是非常幸運的，尤其是唯一的紅顏閨蜜。」她又指到，施南生當年已簽同意書，決定身後把器官捐獻出來做醫學研究。

林青霞撰文如下 一九七九年年底，我離開電影圈，在美國待了一年半。一九八二年回港，電影的大環境改變了，許多新銳導演出現，徐克是其中最亮眼的一位，他找我拍戲。我們約在九龍北京道巷子裡一間叫Palm的地下餐廳見面，餐廳門打開，迎面而來的是一對非常特殊的男女，女的頭髮比男的短，服裝新潮，男的山羊鬍，藝術家氣質，是施南生和徐克。他們輕鬆的喝酒聊天，英語劈哩啪啦的，我彷彿見到不同世界的人。 施南生給人的感覺絕對是無敵超級女金剛，她腰桿筆直，服裝件件有型，每次見她都好像從服裝雜誌上走出來的人。我跟她有約時，會刻意打扮一下，自以為蠻好看的，一見到她，就知道我輸了，她總以為我是對她好才這麼說。可不是嗎，有一次我們在日本一家鋼琴酒吧喝酒聽音樂，日本人聽說有一位香港來的明星，都朝著南生微笑點頭，我高興的對坐在我旁邊的南生說：「他們認為你才是明星呢。」記得八三年我在嘉禾電影製片場拍攝徐克導演的《蜀山》，偌大的片場，烏煙瘴氣的，打赤膊的工作人員叫嚷著打燈光，攝影師正在聚焦於我的特寫，我頂著一尺高的頭套，趴在高檯上，整個頭懸空在高檯外，等待拍攝下一個鏡頭。正感覺無聊得厲害，把頭往左一偏，突然發現一名女子一、二、三步跨進片場，在門口駐足，煙霧迷漫的片場透著大門外的強光，照射出那個窄裙、高跟鞋、短髮女子長長的身影，簡直是天外來人，不用想，必是施南生無疑。

不打不相識 說哭就哭 施南生不算是美女，但是她的出現總會讓人眼前一亮，光芒蓋過周邊的大明星大美女。張叔平說得傳神，某次日本影展，張叔平和王家衛導演的太太正在吃早餐，施南生推門進來，她戴一副黑色太陽眼鏡，一身新潮打扮有型有格，徑自走到一張桌旁坐下，悠然的拿起一枝菸點上，兩隻手指夾著菸，手肘支在餐桌上，微微的揚起下巴，霎那間張大師和大導演太太都感覺自己好渺小。 我們是不打不相識。一九八五年我拍徐克的《刀馬旦》，按照計畫是拍完後，就跟南生去倫敦為周凱旋的戲院剪綵，然後直接去美國。沒想到計畫不如變化快，去倫敦剪完綵還要回香港再拍幾天戲。聽到這個消息我已經老大不高興了，沒想到去倫敦坐的是經濟艙，在飛機上睡覺莫名奇妙的被一個小孩打了一下頭，到達酒店又發現化粧箱被偷了，樣樣事都不順心。第二天早上，見到南生在游泳池邊優哉游哉的吃早餐，我就跟她抱怨，結果沒說幾句她就哭了起來。老兄，我氣都還沒出夠，她一個女強人怎麼說哭就哭了，倒像是我欺負了她似的。她倒也好，哭完了，眼淚一擦就陪我大街小巷的逛，又買了一個新的Louis Vuitton化粧箱送給我。三十五年了，化妝箱到現在還保留著。後來才知道原來那天是她跟徐克的結婚周年紀念日，他們一個在香港，一個在英國，因為第一次沒有一起慶祝而暗自神傷。自此以後，我們開始互相體諒對方。

出嫁由施南生證婚 賈寶玉和林黛玉結的是仙緣，我跟施南生結的是善緣，因為拍攝她的《東方不敗》，之後我在香港接拍了許多武俠刀劍片，因而認識我的夫婿，在香港安了家。我和Michael結婚是施南生和徐克簽字證婚的，記得那天她穿了件粉紅色旗袍，是那種最傳統的款式。表面上她是一個現代先鋒女性，骨子裡卻是非常傳統，那天她像母親一樣，坐在我床邊殷殷交代：一，要我把英文搞好，她說因為Michael是企業家，需要用英文的機會很多；二，要我把電腦學好，將來跟孩子容易溝通。

聞梅艷芳逝世 電話痛哭 二○○三年十二月三十日凌晨三點，電話鈴響，那一端泣不成聲，在抽抽泣泣、斷斷續續聲中我聽見南生說梅艷芳走了，我耳朵緊貼電話，「哭吧！把所有的悲傷都哭出來吧！」我說。她哭了好一陣子才掛電話，之後我睡覺就夢到南生和梅艷芳，第二天起床偏頭痛得厲害，腦神經一跳一跳的痛了好幾天，我想是因為分擔了她的極度哀傷而造成。這通電話讓我知道自己已入了她知心朋友的名單，因為她是那麼的要強，絕不輕易把脆弱的一面展示給外人看。

百分百痴情女子 金庸先生說得好，南生是唯一的對老公意亂情迷的妻子。她是百分之百的痴情女子，將自己奉獻給她心中的才子，她崇拜他、保護他，把他當老爺一樣的服侍，她最高興的事就是徐克高興。情到濃時她跟我說，徐克是個藝術家，他需要火花，如果一天有個女人可以帶給他火花和創作上的靈感，她會為徐克高興。有一天那個女人真的出現了，她還是會傷心，我想盡辦法安慰她，她唯一聽進去的話，就是，「把他當家人」。從此她收起眼淚，表面上看不出她的痛，她照常跟徐克合伙拍片，照常關心他，照常幫他安排生活上的瑣事。但她形單影隻，有時候跟她吃完晚飯送她回家，我在車上目送她瘦長的背影，踩著酒後不穩的步伐走進寓所，直叫我心疼不已。

施南生在影劇圈呼風喚雨，在中、港、台監製了許多引領潮流的大片。她帶領了港式喜劇潮流，代表作有《最佳拍擋》、《我愛夜來香》；她帶領了社會寫實片，最轟動的是《英雄本色》；她帶領了拳腳片，以李連杰主演的黃飛鴻系列為主；她帶領了武俠刀劍片，以《笑傲江湖之東方不敗》為首。大陸電影市場開放，她以最新技科監製了許多3D電影，如《狄仁傑》系列。

相隔3年 與施南生同奪一獎 二○一七年二月十日，施南生獲得第六十七屆德國柏林國際電影節頒發「柏林金攝影機獎」（Berlinale Camera），這是一項類似終身成就獎的殊榮，表彰國際上傑出的電影製片人，南生也是有史以來第一位獲獎的女性製片人，這是她一生的最高榮譽。早在二○一五年五月，南生已經拿了義大利第十七屆烏甸尼遠東電影節頒發的「金桑樹終身成就獎」，巧的是二○一八年四月二十二日，我也獲頒了同樣的一座終身成就獎，南生站在當年她領獎的舞台上頒獎給我，這對我們二人都意義非凡。二○一三年十月，南生獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章，我帶著三個女兒到法國駐港領事的官邸分享她的榮耀。她一生獲獎無數，不勝枚舉，每一次領獎她必定會感謝一個人--徐克。

南生不喜用「閨蜜」二字形容友情，我也不喜歡「閨蜜」這個新詞彙，但是我跟她旅行經常睡一張床，大被同眠，半夜三更聊起各自的初戀情人，咯咯咯的大笑聲在空氣中盪漾。她是做事的人，不會在電話上聊天，也被我訓練得一聊就是半個至一個鐘頭，這樣的友情也只有「閨蜜」兩字可以形容了。我上台怯場，二○一八年香港國際電影節為我舉辦了「林青霞電影展」，三月三十一日，施南生和我有個對談，她事先在家裏做好功課，到了現場時跟工作人員說她只是陪襯，要他們把我的燈光打好就行，不用管她。我知道她會保護我，放心的把自己交給她，那是我這輩子做得最自然、最成功的一次訪談。

出名孝女 南生是個出了名的孝女，施伯母臥病在家調養期間，南生服侍得無微不至。每年伯母生日，我們一眾好友都會到施家吃福臨門酒家到會的菜。伯母愛打牌，南生下了班就陪伯母打幾圈，但她從來沒有出去打過。有一次楊凡過生日，在中餐廳舉辦一場麻將比賽，她應邀參加，我們二人一同前往，她一派上海高貴淑女裝扮，手上挽著皮包，一面走著一面喃喃自語微微害羞的說：「從來沒有跟別人打過牌，現在居然去餐廳打，還要比賽，真是不敢相信。」我暗自偷笑。那天有四桌，我跟南生、張艾嘉、賈安宜一桌，張艾嘉不停的放炮，南生獨家大贏，她很過意不去，拚命的放張給艾嘉，不料越放還越旺，有一付牌簡直是奇牌，十六張牌她摃了五槓，手上只剩一張牌，最後還自摸了。這把牌大得不得了，對對胡的五暗槓。結果她得了麻將大獎，獎品是黃金做的「中」、「發」、「白」三顆大麻將。我跟她說：「這是孝感動天，老天讓你得獎回家討媽媽的歡心。」

愛女們的第二個母親 施南生把我的女兒們當成自己的兒女在愛，女兒們也當她是第二個母親。她想到自己十六歲時去了一趟非洲，令她眼界大開，因而影響了她的一生。在愛林十五歲，言愛十歲那年，特別為她們安排了一趟南非之旅，讓她們在大自然裏近距離接觸獅子、老虎、大象和許多野生動物。她冒險的帶著孩子們搭乘熱氣球，從空中俯瞰地面景物，感受置身雲層的滋味。參觀南非總統曼德拉住過的監獄，聽導覽員講述他在獄中的大愛精神和堅韌毅力。她一再強調非洲之旅，對於拓展孩子的世界觀會起很大作用，他們會永遠記得這個旅程。

旅途中有一天愛林若有所感的輕聲問我：「媽媽，南生阿姨會不會很寂寞？如果阿姨有需要，我願意親身照顧她。」言愛在母親節會多送一份禮物給她，並附上一封文情並茂的卡片，那封信比寫給我的親多了，南生看了感動得流淚，珍而重之的收藏著，我一點也不嫉妒。她們知道我在寫南生，言愛說，「你一定要把她的優雅寫出來」。愛林說，「希望你把她的漂亮和她內心的愛寫出來」。 不認識施南生的人或者會感覺她高不可攀、難以親近，如果進入她的內心世界，你會想像不到她內在的溫柔和情意，這跟她酷酷的外表完全兩樣。她有一套獨門武功，只要興緻來了，她會用英文模仿德國、新加坡、印度、大陸和香港空中小姐的廣播口音，加上各國慣有的動作、表情，演得唯妙唯肖，次次都引得滿場拍抬拍椅的轟然大笑，並且數十年來屢試不爽，這是她的葵花寶典。