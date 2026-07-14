施南生離世｜監製無數電影 鼓勵導演拍戲要忠於自己唔好蝕錢

資深電影人施南生在養和醫院離世，享壽75歲。施南生曾製作多部賣座電影，是電影業內人士尊敬的資深電影監製，憑借她多年的電影工作經驗，她於2007年出任柏林電影節評審，2011年擔任康城電影節的評審。她一生獲獎無數，其卓越成就獲得國際影壇廣泛認可。在2013年10月，更獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章。翌年獲第67屆瑞士羅加諾國際影展頒發最佳獨立製片人大獎。在2015年5月，施南生獲第17屆烏甸尼遠東電影節頒發「金桑樹終身成就獎」；同年10月，獲第20屆釜山國際電影節－瑪麗嘉兒亞洲之星大獎頒發「特别成就獎」。2017年更成為首位獲得柏林國際電影節金攝影獎的女性製片人，以表彰其對電影產業的傑出貢獻。2025年，她與徐克共同獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」。

忠於自己就好

施南生過去不時分享對電影發展的睇法，她在2016年以監製及電影老闆身分到台灣宣傳《無限春光27》，當時被問到對於香港與內地的電影既是競爭對手，但又是合作夥伴，她認為每個地方都該有自己的電影，最重要忠於自己就好。

她以麥浚龍（Juno）的《殭屍》為例，因為電影題材是殭屍，內地審批一定不通過的，所以Juno就要好好計算製作資金，她當時說到：「在香港拍了這個戲，結果只靠香港、海外，不用靠中國，就賺錢了。他忠於自己就好，你不要說希望我既是要拍一個很厲害的、很絕的，甚麼殺人放火的，中國就不會通過的，自己要搞清楚。」她直言如果要拍合拍片，就不要抱怨又不批甚麼的，因為這個是規矩，但她相信內地的審批制度會逐步放鬆、放寬一點。