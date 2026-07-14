台北電影節｜柯煒林輸一票失影帝：哭了哭 劉冠廷封帝多謝已故主持施可瑩

第28屆台北電影獎頒獎典禮於前晚(12日)舉行，入行近47年的田啟文憑《雙囍》首度拿下演技獎，獲最佳男配角獎，在戲中演其女婿的男主角劉冠廷擊敗柯煒林、張孝全等勁敵封影帝，導演許承傑則奪最佳導演，合共3獎，最佳余香凝不敵《恨女的逆襲》的林怡婷，失落影后。由陳玉勳執導的《大濛》奪劇情長片、編劇、美術、造型設計和原創電影歌曲5獎成大贏家。

賽後評審透露最佳男主角競爭激烈，最後是《雙囍》劉冠廷跟《大濛》柯煒林之爭，劉冠廷以7比6勝出，柯煒林繼金馬獎後，再次與影帝擦肩而過。《大濛》導演陳玉勳為柯煒林抱不平，「我真心覺得柯煒林演得比冠廷好，如果我是評審，我會給柯煒林，冠廷也跟我很要好，但我非常客觀。」再次失落影帝，柯煒林坦言感無奈，「我有點期待會上台，每次都跟說我第二名，讓我期待很大，其實經歷那麼多事情，還是可以看到大家和參加活動，比得獎更開心」。他半笑說要回家哭一下：「想說怎麼把劉冠廷幹掉！」

柯煒林在頒獎禮當晚，在社交平台分享吃東西的短片，並擺出「OK」手勢，寫道：「變得更強吧~(吃飽了~)」以表示狀態安好。昨日Will再po相發文，記下感受，「見到三巨頭，見到大家讓我樂一整夜。昨晚，哭了哭，就覺得心中的悶氣舒了舒。今天早上，做了feldenkrais，連接胸骨的那幾條肋骨沒再那麼繃緊。胸口還是熱熱的，有點燥有點熱，卻早沒有昨晚那失落感。從破碎中拾回從容，自由控制那該死的勝負慾。自由，多好~~」

哽咽感謝太太孫可芳

劉冠廷在台上分享得獎感言時眼濕濕，哽咽感謝台前幕後，他形容演員就像壽司師傅，背後靠幕好團隊準備優質食材，演員責任是將飯和食材完美結合，他自言不是才華橫溢，只能繼續努力。最感人是向太太孫可芳表白，「我好像18年前屁孩一樣，常常做一些連我自己都不解的事情，謝謝妳一直包容我。」並感謝太太將青春投資在他身上，生下可愛兒子「小太陽」。

最後，劉冠廷抬頭望天感謝Lillian，他受訪時解釋，Lillian施可瑩是香港宣傳《雙囍》時的主持人，活潑又有才華，原本約定五月再見，兩人也如期再度相見。怎料6月驚悉Lillian已經過世，非常大衝擊。